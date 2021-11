Novo estudante Rivian entra em colapso na Nasdaq e retorna a menos de 100 bilhões de capital

Ouça a versão em áudio do artigo

Tudo em menos de duas semanas. Tendo atingido o pico de $ 172 em 16 de novembro, o calouro Rivian surpreendeu a todos com incrível hipoglicemia, infelizmente está de volta aos níveis do primeiro dia de listagem, bem abaixo de 100 bilhões de capitalização (96 para ser exato, ainda uma quantidade enorme, atrás da Daimler e à frente da Ford e General Motors), com um desconto de -12% para muito ruim notícias de fim de semana.

Em primeiro lugar, os problemas de duração da bateria nos caminhões de teste encomendados pelo grande colaborador (20%) da Amazon – com consumo de energia 40% maior do que o esperado e uma redução consequente na faixa declarada de 240 km. O segundo motivo, e talvez também o mais importante, é a despedida do Projeto Colaboração Ford, outro grande acionista (12%) que agora não quer mais fazer pickups futuras com a plataforma da empresa fundada e liderada pelo CEO RJ Scaringe.

O mercado juntou dois e dois e achou por bem saltar sobre as realizações enquanto espera para ver quais serão os desenvolvimentos para esta startup elétrica que tem três modelos em seu portfólio, a pick-up R1T e R1S SUV e caminhão (em três versões) projetado para uso comercial. Até o final do ano, a produção das duas primeiras não ultrapassará 1.200 unidades. E em 2023, a fábrica de Normal, Illinois, deve atingir a capacidade total – 150.000 veículos.

Portanto, não há problema em explorar o potencial de crescimento de uma startup, mas as notícias negativas sobre os principais protagonistas da ascensão de Rivian, Amazon e Ford claramente esfriaram o entusiasmo do mercado. Califórnia no buraco deveria ter sido uma tecnologia arquitetônica proprietária skate, que parece fornecer uma vantagem competitiva. facto Ford retirou-se da empresa Certamente mudou as coisas e desapontou os investidores.

Quando a Blue Oval investiu US $ 500 milhões na Rivian em 2019, a premissa era que as empresas trabalhariam em uma joint venture. Caminhão elétrico. A Ford, que vai lançar o F-150 Lightening em 2022 (preço entre 40 mil e 60 mil dólares, com autonomia de 480 km, concorrente natural do Tesla Cybertruck e já 160 mil pedidos) tem uma enorme capacidade de produção em massa, que o Rivian precisará de um banho realista e entregar 100.000 picapes na Amazônia até 2030.