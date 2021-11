Dinamarca, Itália, Portugal e Espanha emitiram um Aviso de Acesso Direto ao Mercado antes da reunião ministerial

As embaixadas da Dinamarca, Itália, Portugal e Espanha na União Europeia na segunda-feira (22 de novembro) emitiram uma declaração cautelar à luz do Conselho de Competitividade que deve adotar a Lei de Mercados Digitais da UE, uma parte fundamental da legislação digital, em novembro. 25

Os quatro países contactaram os seus homólogos da UE para salientar a “necessidade de melhorias” na análise mecânica dinâmica (DMA), uma proposta importante da UE para regulamentar plataformas de Internet suficientemente grandes para desempenhar o papel de “sentinela” na economia da Internet.

O Quarteto manifestou preocupação com a possibilidade de “flexibilizar” os regulamentos nas próximas negociações entre as instituições, que deverão começar assim que o Conselho da UE e o Parlamento Europeu chegarem a acordo sobre as suas posições sobre o dossiê.

“Casos recentes destacaram a persistência de um grave desequilíbrio nas relações contratuais entre gatekeepers e usuários comerciais, incluindo no que diz respeito ao acesso a mecanismos de pesquisa e serviços de rede social, resultando em condições desequilibradas, injustas e possivelmente injustas”, afirma o memorando conjunto, EURACTIV.

Em particular, os quatro países da UE lamentam que os compromissos de fornecer termos de acesso justos, razoáveis ​​e não discriminatórios para usuários comerciais sejam “limitados sem ambição” para as lojas de aplicativos. Em vez disso, eles querem que esses julgamentos se estendam às redes sociais e aos mecanismos de pesquisa.

Espera-se que essas medidas reduzam o impacto negativo do foco de mercado sobre os usuários de negócios, ou seja, indivíduos ou organizações que usam essas plataformas para suas atividades de negócios, melhorando a escolha do consumidor e o acesso a conteúdo de alta qualidade.

A proposta já foi feita pela Itália e Espanha durante a reunião do embaixador que aprovou o DMA no dia 10 de novembro, uma fonte diplomática da UE disse à EURACTIV.

Dinamarca e Portugal aderiram posteriormente a esta posição, que foi reintroduzida apenas alguns dias antes da reunião ministerial planeada para dar luz verde à “abordagem geral” da análise mecânica dinâmica, que inclui um mandato para negociações entre os Estados-Membros, o Parlamento e a Comissão .

A declaração concluiu dizendo: “Estamos confiantes de que este pedido será levado em devida e séria consideração no contexto de negociações futuras.”

Embaixadores na União Europeia concordam com a “abordagem geral” da lei dos mercados digitais Embaixadores da UE em 27 países adotaram por unanimidade sua “abordagem geral” para DMA na quarta-feira (10 de novembro), levando a várias emendas à proposta da Comissão Europeia de limitar o domínio dos principais participantes no mercado digital.

[Edited by Zoran Radosavljevic]