Mercedes Classe A: visual atualizado e muita tecnologia

Mude um pouco, mas para melhor – “Atualizado” em alguns elementos da carroceria e mais técnicos, com equipamentos de série mais ricos em termos de conforto e segurança. e aumento da preocupação com o meio ambiente, com a utilização de materiais reciclados em algumas partes do habitáculo. Quatro anos após sua estreia, Mercedes Classe A Rejuvenesce por dentro e por fora, mas sem perturbações. Um facelift, na verdade, apenas muda alguns detalhes. Assim como a grade, ela foi redesenhada com padrão em estrela, as aberturas no para-choque dianteiro e o novo difusor traseiro. O visual é completado por novas rodas com dimensões de até 19 polegadas, lanternas traseiras de LED são padrão em todos os modelos e uma ampla seleção de cores externas.

Mais acessórios e mais “Verde” – a parte interna Mercedes Classe A Ele agora oferece como padrão, entre outras coisas, a câmera de ré, o pacote USB e a tela dupla autônoma, que antes era destinada às versões mais ricas. O painel de instrumentos digital de 7 polegadas é cercado por uma tela de 10,25 polegadas localizada no centro acima do painel de instrumentos, acima das três saídas circulares do ar-condicionado. O volante, revestido em couro para todas as versões, e os bancos acolchoados nos modelos “básicos” também são projetados com tecido 3D em relevo, dando uma maior sensação das qualidades esportivas do habitáculo. No interior também não faltam materiais reciclados, como algumas partes dos bancos, que são feitas de 65% a 100% de tecidos reciclados.

Ainda mais do que tecnologia – renovado Mercedes Classe A Beneficia ainda de uma actualização básica ao nível dos serviços internos: a última geração de sistema multimídia O sistema MBUX é mais fácil e intuitivo de usar, graças à funcionalidade touchscreen que permite interagir com a interface gráfica sem precisar usar o touchpad “antigo”, que agora não é encontrado no console central. Tal como no modelo de pré-reestilização, graças aos sistemas Android Auto e Apple Carplay, o condutor pode aceder a algumas das aplicações instaladas no smartphone a partir do ecrã. No entanto, a nova porta USB-C, emparelhada com uma tomada de carregamento USB mais forte. As funções do assistente de voz Hey Mercedes também foram aprimoradas, e não só é capaz de explicar as principais funções do carro, mas também as menos óbvias, como procurar um kit de primeiros socorros no avião.

A assistência à condução também foi melhorada – O Mercedes Classe A Também melhora em termos de segurança. Com o novo Pacote de Assistência ao Condutor, por exemplo, o Electronic Lane Keeping Assist atua na direção e não mais na frenagem, tornando a condução mais confortável. O novo pacote de estacionamento oferece, entre outras coisas, um panorama de 360 ​​graus com visuais 3D.

Também novo para motores – Totalmente eletrificado, acionamento de alcance Mercedes Classe A Inclui unidades de quatro cilindros com transmissão automática DCT de 7 ou 8 velocidades como padrão. As versões híbridas leves são equipadas com um sistema auxiliar elétrico de 48 volts capaz de fornecer 13 cavalos de potência adicionais na partida, permitindo também navegar com o motor térmico desligado ao viajar em velocidade constante. O novo atuador de correia também permite que a bateria seja recarregada durante a frenagem, para restaurar a energia para sustentar o motor a gasolina durante a aceleração. Mais potentes e eficientes, os powertrains híbridos plug-in podem ser baseados em uma bateria de alta tensão aprimorada que aumenta o alcance elétrico. A potência do motor atual é agora de 109 cv. Para recarregar a bateria de 10% a 80% DC (com uma potência máxima de 22 kW) demora cerca de 25 minutos.