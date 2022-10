Contas de gás e luz, 160% dreno. Von der Leyen: “Agora o teto de preços”

Se o limite de gás não atingir, o ano de calor que começa em outubro pode custar às famílias italianas um consumo médio de eletricidade e gás em torno de € 4.500, 160% a mais do que pagaram de janeiro a dezembro de 2021 e muito mais. Um ano negro ainda não acabou (mais de 3.600 euros segundo estimativas). A esperança é que em breve chegue a esperada cessação da especulação. Enquanto isso, a maratona para a adoção de um teto de preço do gás na Europa para no Castelo de Praga, onde os líderes dos 27 países se reunirão amanhã no Conselho informal da UE e discutirão a lista de opções para energia cara proposta pelo presidente. Comissão Ursula von der Leyen. Ainda não é hora de tomar decisões, mas os diplomatas estão se preparando para um confronto difícil que pode, no entanto, levar à fumaça branca na próxima cúpula, a cúpula do meio do mês em Bruxelas. Enquanto isso, Von der Leyen deu o que a primeira-ministra Georgia Meloni chamou de “passo à frente”, um apelo à ação: ele admite que o Ttf de Amsterdã “não representa mais o metano importado”. Baseia-se no gás natural liquefeito e, entretanto, apela à introdução de um “tecto” de preços no mercado holandês. Voltou também à gama de preços “a negociar com fornecedores de confiança” (da Noruega à Argélia aos EUA), desde que não comprometa a segurança do abastecimento, e na pendência da reforma da separação mais estrutural, disse estar ” pronto para discutir a introdução de um teto de preço do gás usado para produzir eletricidade.” Isso poderia significar estender o experimento de preços administrados para Espanha e Portugal a toda a União Européia. Com cada país para financiar a diferença com o mercado usando os recursos de Como poucos têm margem de manobra, há quem em Bruxelas aposte que sim Agora é o momento de quebrar o impasse da dívida comum europeia.

Mais Informações





os preços

Voltando ao faturamento, a empolgante perspectiva de derramamento de sangue nos próximos meses é apenas resultado das recentes previsões de preços estabelecidas por Arrera para o mercado de energia protegida. Porque depois da picada que se registou na tarifa de electricidade que vamos pagar entre Outubro e Dezembro (+59%), a autoridade liderada por Stefano Pesegini viu-se obrigada a registar o súbito aumento dos preços do gás. Quem receber a conta em outubro pagará o gás usado para água quente e cozinha, 86% a mais do que o já louco preço fixado para o terceiro trimestre do ano (+74% se levarmos em conta o total da conta que também inclui transporte custos). É apenas um adiantamento, na verdade. Se o preço do metano no PSV italiano, mercado atacadista em nosso país que substituiu o Ttf em Amsterdã como referência, cair abaixo do preço de 1,96 euros por metro cúbico (183,4 euros por MWh) em outubro, o ajuste negativo ser ativado com base no preço A final será decidida pela própria Arera no início de novembro. Esta será uma boa notícia, é claro, mas devemos lembrar que na primavera de 2021 o custo do gás era de 20 a 30 centavos de dólar por metro cúbico (cerca de 20 euros por megawatt-hora).

Onda longa

E uma avalanche no horizonte pode ser ainda mais perigosa. A última previsão de custos de energia da Arera soa, de fato, como uma frase sobre o que devemos esperar nos próximos meses, mas também em anos. “Embora desde os primeiros dias de setembro”, o Presidente Besgueni acaba de escrever no relatório que acaba de enviar ao Governo e ao Parlamento, “os preços da luz e do gás voltaram a descer marginalmente (e mantiveram-se a um nível muito acima do nível dos anos anteriores). , a previsão atual É que estes preços se mantenham elevados ao longo do tempo, embora diminuam gradualmente.” Qual é o valor? MWh, mostra o preço do próximo ano civil (2023). ) cerca de 410 euros e cerca de 220 euros a hora. Próximo ano, 2024″. Então, ano que vem pode ser pior do que este ano. O gás pode custar cerca de € 1.700 com base na nova previsão da Arera. Embora o gás possa custar tão pouco quanto € 2.700, assumindo que o preço provisório calculado para o adiantamento de outubro ainda é a base para o cálculo das contas para os próximos 12 meses. Se as coisas piorarem e a tampa do tanque não abrir, a conta pode subir também. Portanto, não é por acaso que Bisghini questionou o governo. A Arera solicita, portanto, que a paralisação no mercado protegido seja adiada pelo menos até julho de 2023.