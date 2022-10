Bolsas de valores, Europa observa com cautela os movimentos do Banco Central Europeu e do Federal Reserve, Milão se alinha com os bancos

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – O bolsas de valores europeias Eles lutam para encontrar o caminho para cima por decisão, mas Eva freada repentina, que encerrou a alta do miniíndice no início da semana. lista de espera FTSE MIB De Milão, afetado por bancos fracos e ações financeiras. Mercados continuam fortes suspeitaambos para contexto geopolítico alta voltagem, tanto por causa de investidores que continuam questionando os rumos da economia, a inflação e as ações dos bancos centrais. Alguns dados macro decepcionantes no início da semana sugeriram que o Fed (e possivelmente o Banco Central Europeu também) seria mais cauteloso em taxa de aumento Nos próximos meses, a favor da recuperação.

No front macroeconômico europeu, os dados ressaltam o momento difícil na Alemanhardini para a indústriaqueda de 2,4% em relação ao mês anterior em julho. Este é um resultado pior do que o esperado, pois indicou -0,5%. A desvantagem, em comparação com agosto de 2021, foi de 4,1%. Nesse sentido, a publicação de A um minuto do Banco Central Europeu

Dados dos EUA e previsão de desemprego na sexta-feira

Na sessão desta quarta-feira, 5 de outubro, foram anunciados novos dados nos estados que destacaram contrato de economia, amortecendo as esperanças de que o instituto central revise decisivamente a intenção de apertar os parafusos, aumentando drasticamente o custo do dinheiro. O Índice de Serviços ISM no mês passado atingiu 56,7 pontos, superando as expectativas em 56, com uma clara melhora no componente relacionado ao emprego. Além disso, o setor privado registrou um aumento de novos empregos equivalente a 208 mil unidades, contra expectativas de 200 mil. Se hoje está fora Pedidos semanais de seguro-desempregoOs dados oficiais do mercado de trabalho de setembro serão divulgados na sexta-feira, 7 de outubro, e serão acompanhados de perto pelos economistas federais, que também reconhecem que o mercado de trabalho sempre se move com atraso em relação ao ciclo econômico.

Tim salta em Milão, abaixo de Saipem

Na Piazza Afari, as compras estão de volta Telecom Itáliaentre as piores ações da sessão, quarta-feira, 5 de outubro. Stmicroelétronics continua a sequência positiva, após véspera de boa performance. Mantenha o foco em Banco Geralenquanto o mercado continua a questionar o futuro da empresa que em geral pode ceder. Após as máximas da sessão anterior, os estoques de petróleo estão caindo: Saipem Que subiu mais de 8% no final da lista, fraco Onde você estáfãs Tenaris. Fora do mercado principal, o volátil Banca Mps aguarda um aumento de capital.

BTp/Bund spread acima de 240 pips

Move acima de 240 pontos Spreads entre BTp e Bund no mercado secundário. Confirme BTPs por dez anos Rendimento acima de 4,4%, também motivada pelo aviso da Moody’s de que, se as medidas do NRP não forem respeitadas, a Itália correrá o risco de um corte de tesoura ao julgar sua dívida. Não só isso: na sessão de quarta-feira, também chegaram os dados do Banco Central Europeu sobre as compras de Pepp no ​​período agosto-setembro, que mostraram o instituto afrouxando o controle sobre títulos periféricos, comcompras líquidas italianas que foi negativo em 1,2 bilhão de euros (+9,76 bilhões nos dois meses anteriores). “Deve-se levar em conta – dizem os analistas da Mps Capital Services – que a carteira do governo encolheu US$ 4,32 bilhões, provavelmente devido ao fato de alguns títulos que expiraram no final de setembro ainda não terem sido totalmente reinvestidos.”