“Um passo para a liberdade” – Corriere.it

Roma “Vamos, não me diga que está com medo. Afaste-se, não olhe para a agulha, distraia-se …” Sob a tenda da Cruz Vermelha na estação Termini, Dr. Luigi Fracassi tenta tranquilizar o homem sentado na frente dele. O frasco de AstraZeneca está pronto, ele fechou os olhos por um momento e a primeira dose desapareceu. “Doutor, você tem uma mão de fada”, disse ele, acordando feliz.

Astraday e Astranight: um fim de semana ininterrupto. Na Lazio A vacina anglo-sueca também fortaleceu o toque de recolher, das 8h00, para 24 pessoas do lado de fora na fila, esperando na fila, com o tíquete virtual armazenado no celular: 20 mil pessoas Acima de 40 Eles reservaram na última quinta-feira na plataforma Você primeiro Para receber o tão esperado soro entre ontem e hoje. Três horas depois já estava esgotado. Paolo Sorrentino, diretor vencedor do Oscar Grande belezaE aEle também foi vacinado. Em Viterbo.





Vinte e um centros foram preenchidos na região: De Nuvola di Fuksas à cidade militar de Cecchignola, do centro de natação de Ostia ao quartel-general da Acea. “Os Open Days provaram ser um sucesso – afirma o governador da Lazio, Nicolas Zingaretti. Continuamos assim sem parar. ” Talvez próximos compromissos Também aberto para pessoas na faixa dos 30 anos.

No entanto, a notícia é que AstraZeneca não é mais intimidante. em vez de. Os romanos rapidamente com Marziano De Ennio Flaiano, eles parecem se familiarizar com o controle remoto também Risco de trombose Eles têm falado muito nos últimos meses, então agora eles mal podem esperar para receber a foto. O professor Carlo Gilosi, professor do Lumsa, afirma: “Para nós é uma manifestação de salvação”. E acrescenta o aposentado Emilio Di Sita, de 74 anos, que aguarda o retorno de seu filho Giampiero: “Vamos precisar para eliminar a III Guerra Mundial, aquela com Covid”. READ José Mourinho será o novo treinador da Roma. Ações do clube vão para o mercado de ações: + 21%

A fortaleza Termini (já definida para todos um convite para o dia 1º de agosto) admite, na entrada e mais na saída, muito agitada. “Mais um passo em direção à liberdade”, diz Alessio Tradetti, trabalhador de depósito. “Estou com medo? E por que estou?” – responde o homem. – Corro mais riscos ao fazer a viagem de ida e volta 50 quilômetros de scooter todos os dias para ir para o trabalho. ”

“Queremos fazer isso para não nos sentirmos mais em perigo para os outros, para os nossos avós e para os nossos pais”, afirma José Di Marcelio. No verão passado, com medo de Covid, ela escolheu Minsk, na Toscana, como destino de férias com o namorado, isolada de tudo e de todos. Talvez este ano eles vão para o Lago Garda. A Dra. Anna Katerina Schiavo, uma colega da Dra. Fracassi, diz depois de uma hora de administração que ela fez uma estatística por conta própria: “80% dos homens têm mais medo da agulha do que dos efeitos colaterais da vacina, ao contrário das mulheres …”

Por exemplo, Giusy Di Marsilio realmente perguntou a ela se AstraZeneca tinha mais riscos do que a pílula. Aparentemente não. Em geral, há um grande desejo de recomeçar, de restaurar hábitos e velhas liberdades, “Para mim, a máscara agora é como as chaves de uma casa”, diz Mariagrazia di Matteo. “Antes de sair, sempre verifico se tenho.” O cientista da computação Alessandro Canale sonha em voltar ao restaurante como costumava “quando cheguei no último minuto e perguntei ao dono se ele poderia adicionar uma mesa no último minuto”. Mario Lante, que trabalha no cinema, acabou de se vacinar e se sente bem: “Sempre acreditei que finalmente íamos sair do túnel.” READ Pescado italiano, causa da crise do setor

Um dia como este, onde finalmente reinam os sorrisos: “Eu também fui vacinada contra meu pai, que morreu de Covid”, disse uma mulher, que prefere não ser identificada.

Há muitas pessoas na classe que viram parentes, amigos e colegas morrerem durante este ano e meio de pandemia. Simone Baiano perdeu o emprego por causa da Covid, mas depois de muito tempo parece ter recuperado também a confiança: “Fiz a reserva com três cliques, primeiro baixei o aplicativo, depois me inscrevi e finalmente escolhi a posição, pela primeira vez ele teve sorte.”

Em todos eles existe a preocupação de se salvar, para finalmente expulsar o monstro. Giovanni Rempiccia, oficial de Miur, como tantos outros não teve tempo para reservar. Mas tente perguntar na entrada de qualquer maneira, você nunca sabe: “Não é apenas uma coincidência que você ainda tem uma dose?” Nada que você faça, será da próxima vez.