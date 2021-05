Abaixo estão os descontos e cancelamentos por parte do governo

Reduzido ou excluído: não apenas profissionais e empregadores, os cortes também afetam algumas categorias de indivíduos

600 milhões reservados para Países E isenções para IMO e TOSAPEsses são os principais motivos pelos quais milhares de contribuintes aguardam a oficialização do Decreto Sostegni Bis. O governo já está tomando Decisões importantes sobre nacionalidade e renda de ativosEle também está disposto a dar um passo à unidade de tráfego aéreo.

A isenção do Imu vai a favor das empresas que sofreram forte queda em 2020: de uma queda de 30% nas vendas, em relação a 2019. Para os empresários que puderem comprovar essa perda, na verdade, paguemEmo Em imóveis comerciais.

Imo: O governo também pensa em indivíduos

A IMU não se preocupará especificamente com os proprietários de negócios, como técnicos, profissionais e agrícolas. Quem tiver um volume de negócios inferior a 10 milhões de euros em 2019, ou, numa base mensal, inferior a 30% em 2019, pode requerer a isenção do pagamento. No entanto, é importante saber que não se trata de uma isenção de 100%, mas sim de um atraso aceitável. Na verdade, assim que a pandemia acabar, os municípios pretendem receber esse dinheiro de volta.

Por outro lado, para todas as demais empresas resta preparar o valor a ser pago e fazê-lo 16 de junho de 2021. Mas IMU também é sobre indivíduos, Com pelo menos duas mil famílias prontas para a guerra por causa da picada. Será deduzido 50% da base de cálculo para os reformados que vivam no estrangeiro, pelo que quem beneficia de pensão ao abrigo de um acordo internacional pode exigir a dedução de metade do Imu. O desconto de 50% também se aplica a proprietários declarados inabitáveis ​​ou inabitáveis.

E, novamente, mesmo que o imóvel seja declarado um bem de interesse histórico, pode-se obter um desconto, assim como locadores concedidos a título de empréstimo para uso de parentes em linha reta no primeiro grau. Na verdade, se a casa em questão está usando os parentes Como uma residência principalO desconto será de 50%. No entanto, os bens imóveis devem ser classificados da seguinte forma: A / 1; A / 8; A / 9.