Espanha atrás: os britânicos agora podem viajar para a Grécia, Portugal e Itália

O boom do turismo espanhol, do qual depende o renascimento da economia nacional para a manutenção da estabilidade social e dos serviços públicos, está mais uma vez ameaçado à medida que o país volta a ficar atrás dos seus principais destinos europeus concorrentes, como Grécia, Itália e Portugal. , Que já abriu suas fronteiras aos britânicos e é o maior mercado fornecedor da Espanha.

A manchete do Reino Unido “The Times” destaca as notícias na capa no sábado, enquanto os residentes do Reino Unido decidem onde passar suas férias. Este artigo também dedica um relatório em que as férias são seguras e uma foto de capa de um trabalhador grego de uma praia que aborda o tema das viagens de verão.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que anunciará uma lista de países seguros para os quais terá permissão para viajar com base em sua sinalização rodoviária na segunda-feira, 17 de maio, disse que é improvável que sejam destinos verdes, já que a quarentena não é necessária no retorno de sua expansão. . “Muito rápido” devido à variante indiana do Coronavirus, que espera outro revés para a Espanha.

Atualmente, apenas dois dos principais mercados de exportação para as Ilhas Canárias e Baleares, como Alemanha e Holanda, decidiram reduzir da mesma forma as restrições aos voos para as ilhas graças ao bom desenvolvimento do vírus. Eles se juntaram a um mercado menor como o mercado dinamarquês. Nas Ilhas Canárias, o ministro do Turismo, Yayza Castilla, confirmou que a German Airlines tem mais de 1,1 milhão de assentos programados de maio a outubro, quase 80% do que estava em operação em 2019.

No entanto, o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, recomenda viajar para destinos próximos, pois a recomendação do país continua a dispensar qualquer viagem desnecessária, embora tenha indicado que este local pode descansar no verão.