Borsa Italiana, comentário sobre a sessão de hoje (17 de maio de 2021)

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus começaram a semana Diferenças parciais. Às 09h25 FTSEMib Subiu 0,33% para 24.849 pontos, enquanto esteve em alta FTSE Italia All Share Ele obteve 0,35%. Sinal de mais para arquivo Chapéu médio da FTSE Italia (+ 0,46%) e Estrela FTSE Italia (+ 0,59%). eu Principais índices de ações dos EUA Eles fecharam a última sessão da semana em incrementos de 1-2%. O índice Dow Jones avançou 1,06%, para 34.382 pontos, enquanto o índice S & P500 subiu 1,49%, para 4.174 pontos. Melhor desempenho do Nasdaq (+ 2,32% a 13.430 pontos). Vendas para Bolsa de Valores de Tóquio Na primeira sessão da semana. O índice Nikkei caiu 0,92%, para 27.825 pontos. O Bitcoin Desabou em US $ 45.000 (cerca de 37.000 euros). Ele Ela Spread Btp-Bund Atingiu 120 pontos. EU ‘euro Toquei 1125 dólares. Um começo positivo para as ações do setor bancário. UniCredit A sessão começou com um aumento de 1,23% para € 10,334. Stilants O dia começou com um ganho de 0,74% em € 14,966. A gigante automotiva e Hon Hai Precision Industry (Foxconn), em associação com sua subsidiária FIH Mobile, anunciou que em 18 de maio de 2021, anunciará uma nova parceria estratégica. concentração Em geral (+ 0,45% 17,72 €). O conselho de administração da seguradora reunir-se-á no mesmo dia para aprovar os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2021; Os resultados serão divulgados no dia 18 de maio, antes da inauguração da Piazza Avari. READ A recuperação, uma aprovação rápida, exclui a sociedade e o parlamento



