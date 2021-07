Plano de recuperação, UE: o financiamento pode começar, planos de recuperação aprovados

Plano de recuperação, a União Europeia dá luz verde para planos de recuperação para 12 países. Von der Leyen: “As finanças podem começar.” Dombrowskis otimista: “A economia vai se recuperar mais rápido do que o esperado.”

Ursula von der Leyen assinou os primeiros planos dos países membros da UE de gastar 800 bilhões de euros do Fundo de Recuperação de Bruxelas. Na terça-feira, a Comissão levantou uma tranche inicial de 20 bilhões de euros do fundo por meio da venda de títulos de 10 anos. A emissão maciça de dívida conjunta, a maior da história da União, é vista em Bruxelas como um marco na história da União Europeia.

“Com a aprovação do plano de recuperação pelo Conselho, o financiamento para a próxima geração da UE pode começar”, explicou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, através das redes sociais. Em particular, ele enfatizou que o plano da Itália seria “um plano sem precedentes: nos próximos anos US $ 191,5 bilhões serão investidos para ajudar a reconstruir a economia e torná-la mais verde, digital e pronta para o futuro.”

A União Europeia rumo à recuperação após a epidemia

O que se conseguiu com o Fundo de Recuperação é também uma forma de reavivar a imagem da solidariedade e da solidariedade com a União Europeia. De acordo com o que foi publicado pelo Conselho Europeu de Relações Exteriores (ECFR) na semana passada, de facto, no último inquérito, os resultados apontavam para uma falta de confiança no projecto da UE, sendo a maioria França (62%) e Itália ( 57). %), Alemanha (55%), Espanha (52%) e Áustria (51%) que descreveu como “não trabalhando”.

O primeiro programa nacional a receber o que von der Leyen descreveu como “luz verde” da Comissão foi o programa português, com o seu Plano de Recuperação e Resiliência de € 16,6 mil milhões – constituído por € 14 mil milhões em donativos e € 2,6 mil milhões em empréstimos. De acordo com o regime estabelecido pela União, os planos nacionais devem atribuir pelo menos 37% das despesas a projetos em conformidade com o objetivo da UE para 2050 de zero emissões líquidas de gases com efeito de estufa, bem como 20% para a digitalização.

O vice-presidente da UE, Valdis Dombrovskis, explicou que o acordo de terça-feira permite que os 12 países liberem 13% de seu pré-financiamento, possivelmente já até o final do mês. Por outro lado, o comissário da UE para a Economia, Paolo Gentiloni, disse que tal medida “vai aumentar a confiança nos mercados, nos países, e vai permitir o início de investimentos e reformas”.

Após o colapso econômico do ano passado causado pela pandemia, as economias europeias devem se recuperar para seus níveis mais altos nas últimas décadas, em linha com a flexibilização das restrições de controle de infecções. Os riscos continuam associados à disseminação de novos tipos e outras variantes do vírus, embora Dombrovskis ainda expresse algum otimismo. “À medida que a confiança dos empresários cresce, os investimentos aumentam e as pessoas passam a gastar mais. O vice-presidente da UE explicou que a economia deve se recuperar um pouco mais rápido do que o esperado.