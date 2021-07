A União Europeia quer proibir a venda de carros a gasolina e diesel: há uma data

A União Européia quer Proibindo a venda de carros a gasolina e diesel E agora também há uma data em que a proibição entrará em vigor. Não só a venda será proibida, mas a Europa quer eliminá-la completamente Comércio também.

Além disso, a redução de Emissões de CO2 Para além da introdução de novas práticas com baixo impacto ambiental na Europa são dois dos principais objectivos europeus relacionados com o clima e o ambiente.

Com base exatamente neste princípio que é a base para um mundo mais limpo, programas estão sendo desenvolvidos para reduzir a circulação de Carros a diesel e gasolina. A este respeito, de acordo com Bruxelas, todos os sistemas de transporte público serão verdes nos próximos anos.

Desde quando a proibição entrou em vigor: data da paralisação do diesel e da gasolina

A data em que os veículos a diesel ou a gasolina não podem mais ser vendidos ou usados 2035. O objetivo é eliminar completamente as emissões de dióxido de carbono até essa data chave.

Isto objetivo de longo prazo Uma proposta que proporciona, de facto, fases intermédias e comparativas com os estados membros, mas representa a base de todas as políticas verdes europeias e que se espera que ajude a melhorar em grande medida o impacto humano no ambiente.

Um dos líderes de vendas em Ue pechincha verde Para alcançar zero emissões de CO2 em meados do século, começa com esta reforma que vê 2030 como outra data crucial, ou seja, quando pretendemos ter Redução de 60% nas emissões De carro, o que elevou significativamente o limite atual de 37,5%.

Proibição da venda de carros a diesel e gasolina

A proposta – que ainda está em discussão – chegou Pacote de reforma climática Ele prevê que dentro de 14 anos apenas hidrogênio e carros elétricos poderão ser vendidos e colocados no mercado.

Em particular, o Comissão Europeia Para atingir este objetivo, será elaborado um plano de ação em várias etapas, devendo ser destacado que os veículos que se podem depositar incluem também os automóveis a GPL, metano e até mesmo todos os automóveis híbridos.

Na realidade, Também gás liquefeito de petróleo e metano Não será incluído no plano verde (como é para hidrogênio e eletricidade). Além disso, os carros híbridos são sim elétricos, mas também a gasolina, pelo que devem ser eliminados completamente, de acordo com o plano elaborado pela Comissão Europeia. Isso significa que todos os modelos de máquinas em circulação – como os conhecemos hoje – devem ser gradualmente retirados do mercado ou banidos.

Novos passos em direção a um mundo verde

uma objetivo importante Um dos próximos anos é aumentar os pontos de recarga em toda a Europa e permitir a proibição do diesel e da gasolina, facilitando a recarga para os consumidores.

Além disso, será um passo muito importante em direção aos deuses transmissão mais verdeRevisão da infraestrutura que regula o frete. Isso significa que todos os trabalhadores de postos de gasolina como os conhecemos hoje precisam ser convertidos em 2035 Proporcionar ao consumidor novas e cada vez mais simples possibilidades de viagens, de uma forma totalmente ecológica.

Uma meta adicional será começar Colocando máquinas de hidrogênio no mercado Reduzir custos. Na verdade, ainda não é incomum encontrá-lo no mercado. Quanto à eletricidade, também neste caso é necessário reduzir custos e aumentar a autonomia em quilómetros. Essas coisas são inteiramente possíveis, no entanto, com toda a tecnologia em andamento, já que os cientistas as vêm estudando há vários anos para tornar o mundo ambientalmente sustentável.