Coppa di Roma não garante crescimento econômico na Itália

Ao vencer o Campeonato Europeu de Futebol, a Itália exportará bilhões a mais. Isso é o que dizem os produtores de alimentos italianos. Isso é um absurdo, diz o departamento de economia do ING. “Não vamos comprar cozinhas italianas de repente.” A Câmara de Comércio Italiana está procurando oportunidades.

A vitória da Itália sobre a Inglaterra na final europeia no último domingo foi de 12 bilhões de euros. Isto foi afirmado pela organização italiana de produtores de alimentos (agricultores e industriais) Goldiretti. A economia italiana deve crescer 0,7 por cento este ano, de acordo com economistas italianos.

Eles acreditam que as exportações de produtos italianos aumentarão no futuro. “Não há dúvida”, diz Goldiretti. Link. A ideia é que agora toda a Europa vá em grande parte para o macarrão italiano e o brasileiro.

2006

Goldretty baseia-se em experiências anteriores. Depois de vencer a Copa do Mundo de 2006, a economia italiana recebeu outro impulso.

“Em 2007, houve um aumento de 10% nas exportações graças à melhoria da imagem da Itália no exterior e 10% a mais de turistas estrangeiros”, disse a associação comercial.

Cozinha italiana

Não haverá efeitos tão fortes, diz Morton von Gardner, economista do ING. “Quanto à Holanda, sei que o sucesso terá um impacto à medida que a confiança do consumidor crescer e as mãos forem cortadas. Isso também pode ser na Itália. Mas é muito temporário. Não acho que chegaremos todos de repente. Esteja em qualquer lugar da Europa agora. Vou comprar cozinhas italianas. “.

O ING tem estudado o impacto de ganhar um campeonato importante na economia desde 2008. “Não achamos que seja um impulso econômico. Em teoria, você pode pensar assim, mas a realidade é diferente ”, diz Van Gardner.









álcool

Roberto Baer é presidente da Câmara de Comércio Italiana na Holanda. Ele admite que, se ganhar o título, de repente não poderá comprar mais vinhos e petiscos italianos aqui.

Mas oferece uma oportunidade para o sucesso da indústria italiana. Queremos construir uma relação entre a conquista do título e os produtos italianos. ”Ele acredita que, por meio de campanhas de marketing direcionadas, o interesse por produtos italianos autênticos também aumentará aqui.

muito barulho

“Temos que fazer muito barulho e isso terá um impacto muito positivo até o próximo grande torneio, o Campeonato Mundial no Qatar.” O impulso ainda não sabe como esse barulho será ouvido. Mesmo se ele tivesse uma ideia. “Macarrão é bom para atletas. Pense em mais anúncios ligando futebol e macarrão.”

Ele também espera prestar mais atenção à cultura italiana. “Exemplo: quando von Boston, Gullit e Rijkaard jogavam futebol na Itália (isso foi no final dos anos 80 e início dos anos 90), você podia ouvir muita música italiana nas rádios holandesas. Seria ótimo tocar lá novamente agora . Pergunte mais sobre isso. ”

encorajar investidores

O efeito aparece imediatamente na bolsa de valores. Ontem, a Bolsa de Valores de Milão testemunhou a maior alta nas bolsas de valores europeias (+ 0,92 por cento). E o entusiasmo dos investidores não é novo depois de ganhar o título europeu.

Não é a primeira vez que os preços na bolsa do país vencedor sobem após a obtenção de lucro. Segundo pesquisa da agência de notícias Reuters. Nos últimos cinco jogos, as bolsas de valores dos vencedores Espanha (2008 e 2012) e Grécia (2004) tiveram um desempenho melhor do que as bolsas de valores em outros lugares.

Nos seis meses que se seguiram ao Campeonato Europeu, os gregos perderam pelo menos 20% de sua participação no mercado de ações. Os ganhos de Portugal (2016) por si só não se refletem nos preços lá.