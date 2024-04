Casca de iogurte congelado, perfeita como lanche de verão: muito leve e deliciosa

Se você nunca ouviu falar disso antes, é hora de experimentar a casca do iogurte congelado. Nós lhe diremos como prepará-lo.

De vez em quando, uma tendência se espalha pelas redes sociais que todos percebem e se torna uma difuso em pouco tempo. Quer seja uma palavra, uma roupa ou um corte de cabelo, o alcance global de qualquer conteúdo hoje torna as coisas mais fáceis.

Basta pensar em tudo isso desafio O que é especialmente popular entre os jovens. Muitas vezes isso só causa danos. Mas se há algum mérito que devemos dar à Web, é o facto de ela nos ter ensinado a cozinhar pratos de outras culturas.

Quem já ouviu falar de pratos típicos nepaleses, por exemplo. Ou Finlândia. Ou qualquer outro país, se não aqueles que o possuem Fortuna de viagem?

Mas poder sugerir uma refeição estranha e estrangeira na nossa cozinha não tem preço. Hoje queremos apresentar a você Congeladas Casca de iogurte. Eu não consegui ouvir? Vamos ver como você se prepara.

Casca de iogurte congelado: receita para um lanche fresco e delicioso

Todo mundo sabe Iogurte congeladoA resposta da América ao nosso sorvete. Um pouco menos doce, mas leve e com menos gordura que o clássico, e contém leite e iogurte em vez de creme. Outra versão deste alimento já é popular há algum tempo, especialmente com a aproximação do verão, quando você procura um lanche fresco, leve e talvez fácil de preparar.

o Casca de iogurte congelado É uma preparação tão fácil e deliciosa que você não pode deixar de querer experimentá-la. Além disso, é lindo E traga-os para a mesa. Você pode enriquecê-lo com frutas secas, ou alterar os tipos de frutas ou até mesmo os ingredientes. Por que não tentar com Pedaços de chocolate? Você também pode misturar iogurte com purê de banana para obter uma consistência mais espessa. Agora vamos ver um dos Muitas variações disponível.

Como preparar

o ingredientes O que você precisa para esta receita são 250g de iogurte grego (ou qualquer outro tipo de sua preferência), 30g de mel ou adoçante (opcional), framboesas, morangos, algumas nozes e uma pitada de… Coco ralado. Em uma tigela, misture o iogurte com o mel, forre uma assadeira não muito grande com papel manteiga e distribua o iogurte. Povoado Bem, até obter uma camada fina e uniforme. Corte a fruta em pedacinhos depois de lavar e secar, arrume sobre a camada de iogurte e acrescente um pouco Nozes picadas grosseiramente Polvilhe com coco ralado.

Coloque no freezer e na hora de servir esmigalhe com as mãos para pegar muitos pedaços, mas experimente comer direto, senão o iogurte Vai começar a derreter. O que você não consome pode guardar com segurança no freezer