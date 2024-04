Pensões, basta um email para o INPS para impressionar: vão aumentar 30% a partir de maio

Um fundo de aposentadoria é essencial para uma velhice melhor. O que você escolhe? PAC ou fundo de pensões. Veja qual deles oferece as melhores ofertas.



A aposentadoria sempre foi um tema quente para todos os cidadãos italianos. A reforma é um momento que todos chegaremos mais cedo ou mais tarde e que infelizmente não satisfaz grande parte da população italiana. o Relatórios de pensões No nosso estado, não são certamente os melhores e muitas vezes colocam os cidadãos italianos em dificuldades, incapazes de fazer face às despesas.

Ouvimos frequentemente falar de jovens que provavelmente enfrentarão sérias dificuldades quando se reformarem, entre o aumento da idade de reforma e pensões que nunca são suficientes.

É justamente por isso que é necessário Avalie algumas soluções alternativas. As duas opções propostas são fundos de pensões e um plano de acumulação de capital. Principalmente nos últimos anos, as regras de ambos mudaram repentinamente e, para fazer uma avaliação precisa, é necessário conhecer as diferenças.

A decisão não é simples, pois ambas as opções propostas são capazes de proporcionar uma certa estabilidade financeira, que é exactamente o que todos os cidadãos que se aproximam da reforma procuram. Aqui está a solução mais conveniente.

Fundo de aposentadoria e plano de acumulação

Quando falamos em fundos de reforma, referimo-nos a um instrumento financeiro que permite, durante os anos de contribuição, acumular uma determinada quantia em dinheiro, para poder obter uma pensão complementar. Você geralmente vê essas ferramentas a seguir Capital investido em outros produtos e ativos financeiros. Por outro lado, um plano de acumulação permite aumentar o valor acumulado após o pagamento.

Existem muitos benefícios que podem ser usufruídos mesmo durante os anos de acumulação de fundos de aposentadoria. Em primeiro lugar, pode ser deduzido o que for investido, com um máximo anual de pouco mais de 5 mil euros. Além disso você pode ver os impostos preferenciais. Por fim, mesmo que você esteja sujeito à execução hipotecária, o valor não pode ser apreendido.

Qual é a melhor opção

Neste ponto nos perguntamos o que A melhor escolha entre as duas opções Que é oferecido aos italianos. O que se segue é uma comparação em que o comité de acção política sai vencedor porque é capaz de proporcionar mais receitas.

Um cálculo simples de fazer, também tendo em conta os impostos que afectam ambas as soluções. De acordo com os números, Um PAC seria mais apropriadopara não perder a oportunidade de investimento.