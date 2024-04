Maserati e o apelo de Alemanno, Giovanardi e Di Maio: “Salvem a marca”

Esta manhã, a lista de Modena Cambia, juntamente com o secretário do Movimento pela Independência, Gianni Alemanno, a candidata a prefeita da cidade, Daniele Giovanardi, e a líder da lista, Beatrice Di Maio, organizaram uma manifestação em frente ao Maserati sede para exigir a intervenção do governo para salvar a cidade histórica. Marca italiana de automóveis. “O governo Meloni deve colocar a questão da Maserati no centro da mesa aberta com a Stellantis, não só para defender os empregos em risco, mas como uma opção estratégica para salvar o setor automóvel em Itália. Face à intenção clara de Carlo Tavares para desmantelar fábricas no nosso país e reduzir todas as marcas italianas históricas.” Meias medidas apenas prolongarão este sofrimento, continuando a sacrificar enormes recursos públicos. A menos que a Stellantis repense radicalmente as suas perspectivas em Itália, o governo deve trabalhar para construir um novo centro de produção de automóveis em Itália. O ministro italiano Orso já disse: Se Tavares não garante a produção de pelo menos um milhão e meio de automóveis em Itália, é necessário pensar num novo fabricante de automóveis em Itália, “mas não encorajando – dizem fontes governamentais – o criação de plantas industriais de marca Comércio exterior, o que acabará por fragilizar ainda mais este setor na Itália”, afirmou Gianni Alemanno, secretário do Movimento pela Independência!

“Em vez disso, devemos procurar relançar as marcas históricas de automóveis de luxo com as quais o mundo inteiro identifica a produção italiana e que são as únicas que podem permanecer competitivas no mercado mundial, mantendo a produção no nosso país, sem continuar a drenar os cofres do Estado.” Italiano os incentivos continuam, como tem acontecido nos últimos cinquenta anos a favor do Grupo Fiat, razão pela qual o governo deve obrigar a Stellantis a entregar as fábricas da Maserati e a sua marca ao Estado, como primeiro núcleo de um novo centro de automóveis de luxo em Itália, que será construída com um plano industrial preciso e com alianças industriais internacionais adequadas O governo tem, se quiser, todas as ferramentas necessárias para forçar a Stellantis a seguir conselhos mais brandos e construir um projeto industrial permanente para proteger o made in Italy e produtos fabricados na Itália, mas para fazer isso devemos superar as doutrinas ideológicas liberais segundo as quais o Estado não pode ter um papel direto na melhoria da herança industrial da Itália.”

A candidata a prefeito Daniele Giovanardi e a líder de Modena Cambia, Beatrice Di Maio, anunciaram:

“Nosso primeiro compromisso como prefeito de Modena será defender o emprego e o patrimônio produtivo de nossa cidade, que hoje está em risco devido à dinâmica da globalização que nem todos os governos que tiveram sucesso à frente de nossa nação conseguiram alcançar .” Para dar respostas. Neste contexto, defender o Centro Industrial e de Investigação da Maserati é um compromisso fundamental para nós e iremos colocá-lo no centro de todas as políticas municipais. Por isso, estamos empenhados em reforçar todos os serviços municipais necessários ao bom funcionamento das unidades produtivas e à protecção dos direitos dos trabalhadores, desde o transporte às estradas, ao acesso às redes de serviços, e até à assistência social e ao direito à habitação. Mas também estamos empenhados em apoiar todos os protestos dos trabalhadores para obter respostas dos governos nacionais e regionais à crise no sector automóvel em Modena, e pedimos para participar em mesas de consulta onde sindicatos, empregadores e instituições discutem estas questões. No entanto, faremos ouvir a voz de Modena contra a guerra, porque enquanto o governo continuar a enviar armas para a Ucrânia, não haverá recursos disponíveis para reiniciar o desenvolvimento económico italiano.”