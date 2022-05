Recomendações do mercado de ações: compre hoje da Anima Holding para a Stellantis

Os juízes da Equita compram:

Anima Holding com preço alvo a partir de 5,10 euros (Possibilidade de participar no aumento M Em troca de um acordo de distribuição mais forte, ele escreve mf), mf com preço alvo a partir de € 0,95 (A empresa espera uma evolução positiva nas vendas de publicidade no segundo semestre deste ano) e Stilants com valor justo a partir de 19 euros (Na Itália, forte uso de novos incentivos para comprar carros e, nos Estados Unidos, uma multa potencial de US$ 300 milhões pela pesquisa de emissões.)

O Banca Akros dedica uma compra a:

Onde você está com Meta a partir de 16,50 euros (acordo inicial com IVECO E a CNH Industrial para iniciativas relacionadas com a agricultura e transportes sustentáveis), mf com valor justo a partir de 1,20 eurosE a Leonardo com Meta a partir de 15 euros (Novas oportunidades de emprego na Tanzânia) E Stilants com valor justo a partir de 19 euros.

Os jurados do Bestinver compram:

Stilants com Meta a partir de 26-28 euros.

Juízes do Intesa Sanpaolo compram:

Onde você está com Meta a partir de 16,60 eurosE a Grival com Meta a partir de 4,40 euros (a capacidade de produção pode aumentar cerca de 50% no segundo semestre do ano), padronizar com valor justo a partir de 7,80€ Na sequência das recentes aquisições e Stilants com Meta a partir de € 20,40.

governar Adicionar também para Lapomar com Meta a partir de 10,40 euros (Confirmada a perspectiva para o ano em curso) H trolls com valor justo a partir de 7,30 euros (Com o objetivo de expandir a sua gama de produtos).

Preço de compra de Jeffreys:

Pimenta com preço alvo a partir de € 2,90melhorou em relação aos 2,70 euros anteriores (“No futuro próximo vamos nos comprometer a racionalizar o crescimento impressionante”, disse o vice-diretor geral do Instituto, Stefano Rossetti) e UniCredit com preço alvo a partir de 16 eurosfoi levantado dos 15 euros anteriores.

A Kepler Cheuvreux premia a compra de:

Italmobiliare com Meta a partir de 41 euros.