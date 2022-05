Gás, um aumento (+ 193%) no valor das compras de importações de energia da Rússia dobram – Corriere.it

Comente

As compras de produtos energéticos contribuem com mais de dois terços da forte tendência para o aumento das importações italianas de países fora da União Europeia, observa Istat, comentando os dados. O déficit de energia aumenta drasticamente e ultrapassa 30 bilhões nos primeiros quatro meses do ano; No mesmo período, o déficit comercial totalizou 8.504 milhões, ante superávit de 15.588 milhões nos primeiros quatro meses de 2021. Só no mês de abril, o déficit comercial com países não membros da UE foi de 2.292 milhões em relação ao mil. Um superávit de 4.858 milhões no mesmo mês de 2021. O déficit de energia foi de 8.862 milhões (era 2.901 milhões no ano anterior).