Conference League: 91 minutos, Fiorentina vence o Brugge por 3-2 – Notícias

A Fiorentina venceu o Brugge por 3 a 2, nos acréscimos, mas há arrependimento por um resultado que poderia ter sido muito maior pela quantidade de gols criados ao longo da partida e por não ter explorado totalmente o homem extra na segunda vez, quando sobraram os belgas com dez homens devido a Onydika foi expulso. Infelizmente, o Viola pagou um preço alto por alguns erros na fase defensiva. Agora a Viola vai competir para chegar à final em Atenas, na próxima semana, na Bélgica.

O italiano opta por um plano 4-2-3-1 para sua equipe Fiorentina, focando na defesa na dupla de meio-campo Quarta Ranieri e Arthur e Bonaventura no meio-campo, e no ataque com avanço com Gonzalez, Sutil, Beltran e Bonaventura . Belotti. Pronto para ir e o Brugge imediatamente se torna perigoso com um chute de fora da área de Thiago. Aos cinco minutos, a Fiorentina saiu na frente e Gonzalez mudou o campo para Sutil, que mandou do cruzamento das linhas da grande área e chutou que entrou no escanteio à esquerda do goleiro dos Jackers. . Franchi explode de alegria. Um gol que ataca mais os Viola, e aos nove minutos eles estão perto de dobrar o placar com movimentos rápidos entre Beltran-Sutil-Biraghi, que retorna de dentro da área para o meio-campo para Gonzalez, que chuta com certeza, mas a bola acaba bem acima do travessão. O Brugge, depois de um início “negativo”, começou a ganhar alguns metros de jogo e aos 13 minutos empatou: a defesa da Fiorentina esqueceu-se de Thiago, que bloqueou o guarda-redes no frente a frente com Terracciano. Durante o rebote, houve uma altercação quando a bola tocou no braço de Biraghi. A princípio, o árbitro Oliver permitiu que a partida continuasse, mas depois foi acionado pelo VAR e alterou a decisão de marcar o pênalti, que Vanakin converteu. O empate que a Fiorentina “acusa”, em termos de intensidade e ideias. Aos 25 minutos, outra bola do gol caiu para Gonzalez dentro da área do Brugge, mas seu chute do Catar terminou bem acima da trave.

A Fiorentina acredita nisso, recuperou metros e fica mais perigosa cada vez que entra no campo adversário. Aos 35 minutos, a Fiorentina mereceu voltar a liderar: uma rajada do Viola na frente da defesa do Brugge, com Bonaventura buscando o gol de posição central com um chute forte e poderoso de fora da área, com os Jackers desajeitados limpando a bola. A bola vai parar nos pés de Belotti, que para, vira, chuta e encontra o ângulo da vitória à direita do goleiro adversário. A Fiorentina esteve perto de fazer o terceiro gol aos 42 minutos: cruzamento de Sutil para a área foi cabeceado por Beltran e a bola passou por cima do travessão. O segundo tempo começa com o fim dos primeiros quarenta e cinco minutos de jogo, com a Fiorentina atacando: cruzamento da direita de Belotti, que não encontrou tamanho adequado para servir Bonaventura.

Aos 50 minutos, mais uma oportunidade de gol para o italiano Viola: após cobrança de falta (Sutil acertou forte no ombro direito), Belotti quase fez dois gols, mas os Jackers privaram-no da alegria de marcar com uma grande defesa, que fez com que a bola fosse convertida em escanteio. chute. Um minuto depois, Italiano é forçado a substituir o lesionado Sutil por Kwame. Aos 60 minutos, o Brugge, que um minuto antes estivera perto do empate por intermédio de Thiago, ficou com dez jogadores devido à expulsão de Onyidika, após derrubar Beltran com falta por trás, segundo cartão amarelo e, consequentemente, a expulsão. Um homem a mais deveria ter pesado mais sobre os ombros da Fiorentina e, em vez disso, o Brugge encontrou o empate aos 63 minutos, com Thiago recebendo a bola de dentro do seu próprio meio-campo e ultrapassando Ranieri, assim que entrou na área com um chute diagonal certeiro, ele bateu Terracciano . O italiano (70 minutos) joga cartas de Maxime Lopez e Ikone para Arthur e Beltran. A rodada de substituições também começou em Bruges, com Hein primeiro trazendo Nielsen para o lugar de Skouras, e aos 79 minutos trazendo Wittelssen para o lugar de Goetja. Nos minutos finais, a Fiorentina buscou obstinadamente o gol da vitória: aos 80 minutos, Ikon saiu na frente e chutou com o pé esquerdo, e os Jackers fizeram uma defesa brilhante para evitar o gol. Um minuto depois, Belotti também tentou cabecear de perto, mas a bola saiu ao lado do poste mais distante. Na Fiorentina, a três minutos do final, foi a vez de Barack no lugar de Bonaventura e de Nzoula no lugar de Belotti. O último remate da Fiorentina valeu o golo de Nzoula (91), que acertou primeiro no poste de dentro da área do Brugge e depois rematou com o pé esquerdo na recarga.

