Juventus-Malmö: 1-0 Campeões 2021/2022. Placar final e comentários sobre a partida

Obrigado por assistir a este jogo ao vivo conosco, nos vemos na próxima partida da Champions League!20:44

A Juventus vence por medida graças ao gol de Kane após passe de Bernardeschi. Os bianconeri reduziram a velocidade no segundo tempo e tocaram no gol várias vezes sem conseguir dobrar. Apesar de tudo, os homens de Allegri nunca sofreram com os adversários, sendo Malmö incapaz de preocupar Beren. Uma vitória preciosa dos bianconeri que lhes permite, face ao empate externo do Chelsea em São Petersburgo, conquistar o primeiro lugar do grupo.20:44

A Juventus terminou em primeiro no Grupo H graças a um empate audacioso 3-3 entre Zenit e Chelsea. Malmo termina sua aventura na Champions League em último lugar.20:40

90 ‘+ 4’ Sobre! Juventus 1-0 Malmo. O gol que ele marcou no primeiro tempo é decidido por Kane.20:36

90 ‘+ 3’ O chute modesto de Peña termina perto da baliza defendida por Perin.20:35

90 ‘+ 2’ Morata acerta o recém-apresentado Da Graça com uma cabeçada e se vê na pista.20:34

90 ‘ Substituição Juventus: Bentancur sai, Meretti entra.00:06

90 ‘ Quatro minutos de recuperação.20:33

90 ‘ Rabiot alertou sobre uma falta em Peña.20:33

90 ‘ Substituição Juventus: sai Kane e entra da Graça.20:32

89 ‘ Substituição de Malmö: sai inocente, entra Nalek.20:32

88 ‘ Na gestão de um livre indireto de Malmoe, a Juventus não beneficia do contra-ataque de Kean.20:31

86 ‘ O tiro de Cuadrado penetra no teto! Outra oportunidade clara de gol para os bianconeri.20:29

85 ‘ O Chelsea liderou por 2-3 em São Petersburgo. O Blues voltou primeiro no grupo.20:28

83 ‘ Juventus Chance! Kane está a poucos passos da porta devorando o alvo duplo após uma grande incursão de Rabiot. O milagre do pé Diwara.20:26

82 ‘ Substituição Juventus: Bernardeschi sai, Cuadrado entra.20:24

80 ‘ Peña avisou para fazer falta sobre Morata pelas costas.20:23

79 ‘ Bernardeschi lidera o reinício dos Bianconeri apenas para perder o passe de Kane no metro.20:22

78 ‘ Substituindo o Malawi: as saídas de Chulak e a entrada de Abu Bakari.20:20

77 ‘ A compulsão dos suecos continua, muito maior com o centro de gravidade nos últimos 10 minutos.20:19

75 ‘ No meio, Olson sugere cruzar o trocarte, frustrando a ameaça ao libertar sua cabeça.20:17

73 ‘ Kane é muito altruísta ao falar com Morata: o atacante que fez o gol preferiu o saque do espanhol e não o chute a gol. A oportunidade de fazer um gol foi perdida pela Juventus.20h15

72 ‘ Substituição Juventus: De Winter sai, De Sciglio entra.20:14

71 ‘ Juventus Chance! Em um cruzamento de Bernardeschi que desviou para o lado de Dewara, Kane não encontrou um tiro de pedra da rede para dobrar de uma posição muito isolada.20:13

70 ‘ 63% de posse de Juventus, 37% de Malmo.20:12

68 ‘ Eles alertaram os inocentes por causa da demora na aparente intervenção de Bernardeschi.04:07

66 ‘ Juventus Chance! Ken cria o espaço e edita a cena, Diwara não se deixa hipnotizar e recusa sem problemas particulares.20:10

65 ‘ Outro chute deslumbrante de Malmoe, Peña não se compromete com Perin.20:07

63 ‘ Chulak conclui sem encontrar os cantos e Beren responde presente.20:06

62 ‘ Entretanto, o Chelsea chegou ao Zenit por 2-2 graças ao golo de Lukaku. No momento, a Juventus está sempre na liderança do grupo.20:05

61 ‘ Bonucci ainda está no chão, baleado no rosto por Chulak.20:03

60 ‘ Lançando más doses de Bonucci para entrar profundamente no Kean.20:04

59 ‘ Boa iniciativa de Birmancevic, bola após bola termina com tiro de meta.20:02

58 ‘ Juventus Chance! Rabiot segura o pé esquerdo e permite que um chute ultrapasse a rede. 20:00

57 ‘ Uma tentativa fora da realidade de Bentancourt termina por cima do gol defendido por Diawara.19:59

56 ‘ Morata tenta marcar de fora do centro, dirige para a direita mas Birgit fecha na cobrança de escanteio.19:59

55 ‘ A reinicialização liderada por Morata está em sua infância.19:58

53 ‘ A troca de Dybala-Morata é um revezamento simples e não há problemas físicos para a Argentina.19:56

52 ‘ O remate de Rabiot à direita da entrada da área foi protegido pela retaguarda sueca.19:54

51 ‘ Grande corrida no Estreito de Arthur, capaz de esquivar e obter um chute livre de um ângulo fechado.19:53

49 ‘ Ele avisou Chulak para não pisar em Rojani.19:51

48 ‘ Com defeito no controle de Nielsen da alta pressão de Bentancur, Malmoe é salvo evitando perigos.19:50

46 ‘ A recuperação começou e recomeçou de 1 a 0 no primeiro tempo.19:47

46 ‘ Substituição Juventus: Dybala sai e Morata entra.19:47

O recurso de dimensionamento está próximo ao Bianconeri. Graças à vantagem momentânea do Zenit sobre o Chelsea, a Juventus não pode estar satisfeita e terá que tentar garantir os três pontos em busca de um gol para dobrar. Malmoe, que não tem nada a perder esta noite, é chamado para lutar e caçar algumas das mais perigosas surtidas ofensivas.19:40

A Juventus controla o jogo e administra as operações sem sofrer com os adversários. Jamila ajudou o lateral esquerdo de Bernardeschi no gol de Kane, graças a um cabeceamento poderoso. Malmö apareceu várias vezes na meia Bianconeri sem incomodar Perrin.19:35

45 ‘+ 1’ Fim do primeiro tempo: Juventus Malmo 1-0. O gol de Kane decide o primeiro intervalo.19:33

45 ‘+ 1’ Juventus Chance! A conclusão de Arthur sobre ajudar Kane veio um pouco para o lado.19:33

45 ‘ Um minuto de recuperação.19:31

43 ‘ Entretanto, o Zenit venceu o Chelsea por 2-1 minutos da primeira parte. No momento, o Bianconeri é o primeiro do grupo.19:30

41 ‘ Um cruzamento de Birgit da defesa foi bloqueado por Rojani com um pontapé de canto.19:26

40 ‘ Kane retarda o reinício dos Bianconeri e perde a posse da bola.19:26

38 ‘ Ele foi neutralizado por uma saída rasteira e oportuna de Perrin, com a bola disparada por Christiansen em direção a Birgit, no coração da área.19:24

37 ‘ Pressão feroz sobre a Juventus, Malmo tem dificuldade em tentar construir a partir de trás.19:23

35 ‘ Innocent evita mal um chute da entrada da área, mandando a bola para a linha central.19:21

33 ‘ Por sugestão vertical de Peña, Rugani marcou ao escanteio, antecipando Čolak com bom momento.19:19

31 ‘ O bolso de Bernardeschi para facilitar o sprint entre as linhas de Kane é muito difícil para o atacante da Juventus.19:17

30 ‘ Substituição do Malawi: Rakip sai, Peña entra.19:16

28 ‘ A bola luminosa de Dybala na entrada de Bernardeschi é um pouco longa. O meia da Juventus com a camisa 20 estava impedido.19:19

26 ‘ Problemas físicos de Rakib.19:11

25 ‘ A Juventus continua perigosa nas pistas com Alex Sandro e Bernardeschi.19:11

23 ‘ Malmoe tenta parecer tímido na metade dos bianconeri sem muita constituição.19:09

22 ‘ Cruz de Alex Sandro, Diwara saiu com excelente timing antes de Kane.19:08

20 ‘ Excelente fechamento defensivo de Rabiot em Birmansevich.19:07

18 ‘ Meta! Juventus 1-0 Malmo. Rede Kane. Grande bola de esquerda rebatida por Bernardeschi no meio, Kane domina a todos com sua cabeçada e coloca a bola atrás de Diawara. Veja a carta de jogador de Moise Kean19:05

17 ‘ No eixo direito, de Winter e Bernardeschi não se referem.19:03

15 ‘ Malmö está em 32º de 32 times nesta Liga dos Campeões em chutes por jogo (seis) e gols esperados por jogo (0,3); Nenhuma equipe marcou menos gols que o Malmö na competição (um).19:02

14 ‘ Malmoe ocupa bem os espaços, defende-se meticulosamente, não deixando espaço para os anfitriões.19:01

12 ‘ A Juventus continua se posicionando no meio-campo sueco.18h58

10 ‘ O trabalho constante de Kane está no lado menor da caixa que está desaparecendo pela raiz.18h56

9 ‘ Banco Bentancourt entre eles, não há ninguém para acompanhar o evento.18h55

7 ‘ Juventus Chance! Kane ataca o espaço profundamente, protege a bola e chuta os chutes direcionados ao primeiro poste sem emoldurar o espelho.18h54

6 ‘ Grande rebatida de Dybala na área, o cruzamento enviesado acerta Bernardeschi, que abafa o remate e Diawara não se incomoda.18h54

4 ‘ Dybala calibra a primeira interseção de intenção e Diawara antecipa Kane com o punho erguido.18h50

3 ‘ Juventus Chance! Rugani acerta a cabeça sem ser perturbado, Diawara estica e bloqueia a bola sem preocupações.18h48

2 ‘ Alex Sandro cruza e Olson marca o primeiro canto da partida para os bianconeri.18h48

1 ‘ Vamos lá! A primeira parte começa na Juventus Malmö. O primeiro baile é executado pelos convidados.18h45

O árbitro bósnio Irfan Peleto arbitrará a partida com a ajuda de Davor Bilgo e Senad Ibrisembegovic. O quarto árbitro é Milos Djegovic. O casal Var era formado por Juan Martinez Munuera e Alejandro Hernandez.17:37

Thomason escolhe Diawara no gol e conta com Christiansen e Innocent no meio-campo. No ataque jogam Birmancevic e Čolak. Lowicki está indisponível no banco no lugar de Brorsson, o jogador mais utilizado pelo treinador dos suecos na fase de grupos.18:09

Allegri dá espaço aos jogadores menos utilizados até agora e coloca Perin na baliza, o jovem De Winter como lateral-direito e Rugani no centro da defesa ao lado de Bonucci. Arthur, Bentancourt e Rabiot jogam no meio-campo. Encaminhe o casal de Dybala e Kane.17:58

A taxa de vitórias fora de casa do Malmö na Taça da Europa / Liga dos Campeões é de apenas 7%: Das equipas que jogaram pelo menos 25 jogos fora em competições, apenas o AEK Atenas (4%) tem uma taxa de vitórias inferior.17:33

A Juventus tem 100% de aproveitamento contra o Malmö nas competições europeias (três vitórias sem sofrer golos nas três partidas que disputou). Na história da Liga dos Campeões, o Barcelona venceu apenas as quatro primeiras partidas contra um único adversário sem sofrer nenhum gol (contra Bate Borisov entre 2011 e 2015).17:32

MALMOE (4-4-2) Composição oficial: Diawara – Moisander, Ahmedhodzic, Nielsen, Olsson – Berget, Christianen, Innocent, Rakip – Birmancevic, Čolak. Disponível: Dahlin, Elborg, Larson, Proerson, Peña, Guargis, Nanase, Abobakari, Nalik. todo o mundo. Thomson18h34

Formação oficial da Juventus (4-4-2): Perin – de Winter, Bonucci, Rugani, Alex Sandro – Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot – Dybala, Kane. Disponível: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Cuadrado, Locatelli, Miretti, Morata e Da Graca. todo o mundo. Allegri.17:50

A seleção sueca, última do grupo com apenas um ponto, marcou apenas um gol contra 13 gols sofridos.17:32

Os bianconeri, que já se classificaram para a segunda rodada da Liga dos Campeões e somam 12 pontos pelo Chelsea, buscam a quinta vitória no grupo.17:38

No Estádio Allianz de Turim, tudo está pronto para a Juventus Malmo, último dia do Grupo H da Liga dos Campeões.17:26