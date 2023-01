Dybala desperdiçou as quartas de final da Copa da Itália

lá Roma vitórias E qualifique-se para as quartas de final da Copa da Itália. equipa José Mourinho bater Genoa por Gilardino 1-0 Graças a uma grande rede de xixi Dybala Ele entrou no segundo tempo. Pérola do argentino novamente decisivo e al Seu oitavo gol Sazonal em amarelo e vermelho.

23h11

22:57

22:51

95′ – Fim do jogo e vitória da Roma

Apito triplo de Feliciani, Roma vence e passa a vaga na Copa da Itália graças a gol de Paulo Dybala.

22h46

87′ – Armo está a um passo de empatar

Grande oportunidade para Génova para equalizar. ainda com Aramo que ficou cara a cara com Rui Patrício errou completamente o alvo ao chutá-lo alto. Mo dá um suspiro de alívio.

22h45

86′ – Zaniolo por fora, Tahirovic por dentro

Última mudança para Roma: Nervoso Zaniolo saiu no jovem Tahirovic.

22h40

82′ Armo chutou de fora da área

Aramo Ele tenta igualar a partida: um chute central é defendido por Rui Patrício sem problemas.

22h22

64′ – Jogo da Roma com Dybala

A Roma acabou assumindo a liderança com Paulo Dybala. Belo gol do atacante argentino, que se afastou de dois jogadores, entrou na área e bateu Martinez com o pé esquerdo.

22h21

63′ – Inside Strootman, Kristico e Friendsorp

A tripla mudança de Gênova: entrar strutman Sob aplausos dos romenos, krishito E frendrupfora de Badelj, Sturato e Cyzborra.

22h19

62′ – Dupla substituição da Roma

Duas substituições na equipa de Mourinho: fora Bove e El Shaarawy, Dentro de Cristanti e Spinazzola.

22h17

58′ – Cartão amarelo de Zaniolo E Kzibura

duas cartas Histórias de Investigadores Trechos da decisão: Primeiro A Zaniolo Para protestos, a segunda Kzibura Pela entrada tardia em Zalewski.

22h12

53′ – Cúmbula Pouf Duplo Adequado

Eventos e ocasiões romanas. POV estréia Quem esvaziou o pé direito da ponta desviou um ângulo e um centímetro da trave. A segunda é de Kumbulanovamente de cabeça, que foi desviado por Martínez na cobrança de escanteio.

22h10

51′ – Dybala está a um passo da baliza

Excelente trabalho de Paulo Dybala: O argentino da entrada da grande área pulou dois adversários e depois deixou com o pé esquerdo: uma resposta muito boa de Martinez.

22h04

45′ – Começa o segundo tempo: dentro de Dybala

Fora do segundo quarenta e cinco minutos. Alternativa: Dybala In, Pellegrini Outside: capitão amarelo e vermelho Ansiedade Também por sentir o quadríceps direito puxando enquanto persegue a bola.

21:48

21:47

46′ – Fim do primeiro tempo

Fim do primeiro tempo da partida Com o placar ainda em 0 a 0 As muitas oportunidades de Roma.

21:36

36 ‘- reserve um buff

Primeiro cartão amarelo na partida para Eduardo Bove O que no meio de campo impediu Yalcin de um possível reinício.

21:33

33′ – cruzamento de Pellegrini

Grande oportunidade para Roma Com Lorenzo Pellegrini. Da direita, Matic mandou para o meio da área. peregrinos Ele assumiu o comando e atirou primeiro com a direita, mas acertou barra.

21:21

21′- Roma está perto do recurso

A Roma está a um passo da vantagem. Cabeceamento de Matic para Pellegrini, o capitão Giallorossi dá assistência a L Ibrahim Aquele que chuta a gol mas acha o rebote Sempre.

21:20

20′ – adequado para compula

ângulo tomado peregrinos: a bola cai em cima kumbula que não pode apontá-lo para o espelho da porta. De tempos em tempos.

21:14

14′ – Pellegrini tenta

oferta de capitão, Lorenzo peregrinostão distante. Seu chute da entrada da área No entanto, termina bem acima da meta do Gênova.

21:07

7′ – Roma pressiona

lá Roma Pesquise persistentemente na rede Utilitário: Centro de gravidade Alto Da equipe de Mourinho e muitos outros Jogar verticalmente para pegar peixe Zaniolo ou Ibrahim.

21:03

3′ – Tentativa de El Shaarawy

A primeira tacada do jogo Stephan El Shaarawy. Fora do gol: Uma bola chutada na entrada da grande área termina bem longe do gol.

21:01

1′ – Início Roma-Génova

O início da partida da Copa da Itália.

20h50

20h45

