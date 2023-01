Alice Campello, o drama e a mensagem comovente de Morata

Madri (Espanha) – No final tudo se resolveu com um sorriso. Mas estes dias não têm sido fáceis para o ex-atacante da Juventus, Álvaro Morata. Sua companheira, Alice Campello, acabou na UTI por alguns dias após o nascimento de seu filho. Experiência de parto com algumas complicações, mas que acabou por ser resolvida da melhor forma.

carta de amor

Ontem, a companheira de Alvaro Morata saiu dos cuidados intensivos, e hoje ela queria agradecer a todos aqueles que estiveram perto dela nestes dias tão difíceis. Obrigado a todos por suas cartas de amor – Alice Campello escreve – Por todas as flores e preocupações sobre mim. Obrigado a todos os funcionários da Clínica Navarra, mas especialmente ao Dr. Muñoz, Dr. Shiva, Dr. Vaquero, Dr. Alonso e todos os médicos e parteiras (especialmente María Victoria e Raquel). Obrigado Alvaro Morata, você é o amor da minha vida. Eu poderia ter escolhido para meus filhos, vocês são o maior presente que Deus poderia me dar. Não tenho palavras para o que você faz por mim todos os dias e para todo o amor que você me dá… Você me faz sentir o centro da sua vida a cada segundo. Eu te amo”.