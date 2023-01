Milan-Torino, CM boletins: CDK desaparece, irritando Liao. Gigante de Schuurs, quebrando o jogo | primeira página

Copa da Itália: Milan – Turim 0-1

Milão

Tatarusano 6: dá a Sanabria uma bola de sangue, mas depois se redime da mesma ação fechando o espelho em Lukic. Adequado.

Kalulu 5.5O mau posicionamento no início do segundo tempo levou ao gol da vitória do Toro.

gaiola 6: Ganhou vários duelos contra Sanabisa.

(Da Rua 31 Theo Hernández 6: chegou perto de empatar no último minuto. Pelo menos ele tem a vantagem de tentar).

Tomori 5: Nervoso e pouco atento na partida final, quando cede o wilds para Adobo, que agradece e faz o gol da vitória.

Saelemaekers 5.5.0 atualização: a faixa externa completa requer muita corrida e um pouco de clareza.

(a partir de 22 de Mesias 4Uma falta técnica sensacional deu ao Torino um início vitorioso.

francos 6: um bom jogo seja para armar ou quebrar o jogo do adversário.

(Da Rua 37 Bin Nasser 6: trazer algumas bolas).

tom 6kisa: Pela primeira vez como capitão, ele poderia e deveria ter sido melhor. Mas ele não tem nada para se censurar.

Pobega 5.5Alguns toques errados e algumas entradas oportunas.

(Da Rua 31 Giroud 5.5.0 atualização: teimosamente tentando encontrar uma aposta).

destino 6: movimento permanente ao longo da pista, parece bom.

(a partir dos 6 calabria sv).

De Ketelaere 5.5.0 Update: Os primeiros 45′ também são interessantes, com uma bela cabeçada acertando a trave e um final sério. Quando o jogo fica difícil, ele desaparece.

Diaz 6: entre os melhores em comprometimento e ideias.

(a partir de 22 de Lea 4.5Entra em campo com arrogância e um pouco de vontade. que também é descaradamente assumido por Tomori).

5 pinos: Segunda decepção consecutiva, com algumas escolhas táticas questionáveis. O alvo mais fácil falha feio.



Turim

Milinkovic-Savic 6: evita tudo provérbio. É definitivamente uma vantagem.

Vovô 5Dois desarmes inconclusivos custaram-lhe um duplo cartão amarelo e o subsequente cartão vermelho.

margens 7: Gigante. A defesa chave e o jogo aéreo são todos dele.

Rodrigues 6Desempenho impecável sem elogios.

(da Rua 36) Linhagem 6.5: leva grânulos, coração e pulmões).

Único 6Ele força um pouco, se preocupa mais com a fase defensiva.

(a partir dos 6 Bayee 7Aceleração relâmpago e passe vitorioso para Adobo).

Luqaik 6Ele acerta uma enorme bola de gol na largada, mas se sente no meio do campo.

ouriços 6.5: Bom em todas as áreas do campo, com ideias e intensidade.

(1 ponto Depois de 7,5Ele marca o gol da vitória e se trata como um herói esta noite.

bom dia 6Resiste bem ao impacto.

Miranchuk 5.5kisa: você mal pode vê-lo.

(Da Rua 45 Seks 6.5: esmagar o jogo).

Vlasic 5.5.0 atualização: pouco servido e ruim não afeta.

(da Rua 36) Voevoda 6: de valor).

Snapria 6: ajudou a equipe.

(Da Rua 25 Zima 6.5: erguer o muro defensivo).

Todos. jurisprudência 7: Um estrategista altamente qualificado, ele vence adversidades inesperadas após expulsar os Jedi.