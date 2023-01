Milan e Maldini sobre as renovações de Liao e Benasser

Milão – em casa Milão carregar renovação para Rafael Lião. O contrato do português termina em 30 de junho de 2024, mas as duas partes ainda não chegaram a um acordo para prolongar sua permanência nos rossoneri. A esse respeito, o diretor técnico do Devil, Paolo Maldini, comentou: “Estamos conversando, há videochamadas, estamos tentando pensar em uma solução. Parece que os dois lados querem, então queremos tentar e tentar fechar. A nossa vontade está aí e a vontade do jogador parece estar aí. Este ano estivemos focados em renovar nossa base de jogadores, que foi construída com uma campanha As primeiras transferências de 2019, e renovaram praticamente todos. É preciso dizer que todos que queriam renovar, renovaram.