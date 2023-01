Copa da Itália, Cagliari – Torino 1-2, placar: granada nas quartas de final

Coppa Italia Primavera v Cagliari Torino 1-2: Folha de pontuação

Regra: Emmanuel Beza

Artilheiros: ponto 20′ Jurgens (T), ponto 33′, Weidmann (T), ponto 45′ Carboni (C)

Cagliari – Turim, Cobertura ao vivo da Copa Itália Primavera 2022/2023: Escalações oficiais, pré-jogo, placar, súmula

No campeonato, eles acabaram de ultrapassar a Juventus para subir ao segundo lugar, apenas três pontos atrás da líder Roma, e agora a Primavera de Turim também busca avançar na Copa da Itália. Jogam-se os oitavos-de-final e o Cagliari-Turim começa às 11h30: o jogo é a eliminar, quem vencer avança para os quartos-de-final onde defronta o Génova, e quem perder está eliminado do torneio. Acompanhe o Cagliari Torino Primavera ao vivo conosco no Toro.it.

Coppa Italia Primavera, Cagliari – Torino: cobertura ao vivo

Clique aqui para atualizar Ao vivo da primavera de Cagliari Torino

Acaba aqui! Turim vence em Cagliari e avança para as quartas de final!

45′ Cagliari falha, Carboni marca de pênalti

33 Que coisa de vício amplo!

31′ Servali defende o placar de Vinseguera

21′ Grande paralisação defensiva de Anton Unn Greiger, que chutou em direção ao gol

20 Oh, Sr. Touro! Jurgens abre!

1, o jogo recomeça!

a outra metade

45′ Fim do primeiro tempo: 0 a 0 entre Cagliari e Torino

28′ Ruszel tenta de longe, eu tiro para longe

11′ Caccavo vira e tenta sair da borda, Iliev nega

1, vá! As oitavas de final começam

O início da partida é às 11h30

Coppa Italia Primavera, Cagliari Torino: pré-jogo

Giuseppe Scurto está interessado na Copa Itália Primavera e por isso não recorre a uma grande virada contra o Cagliari. Uma mudança de gol, já que Servali assume a defesa das traves no lugar de Passador, mas depois muitos jogadores têm espaço: de Anton e Nguessan na defesa até Cacavu e Del Aquila no ataque. A posição exigida pela atenção é alta e o objetivo do Torino é conseguir chegar o mais longe possível na competição.

Coppa Italia Primavera, Cagliari – Torino: onde assistir na TV e ao vivo

Não há TV ao vivo para o Cagliari Torino e não há transmissão ao vivo. Acompanhe o Cagliari Torino ao vivo no Toro.it

Coppa Italia Primavera, Cagliari Torino: Plantéis Oficiais

cagliariIliyev, Zalo, Idrissi, Conte, Paulina, Feroli, Kadu, Vitali, Vinciguerra, Belloni, Greger. Disponível: Wodzicki, Palomba, Pintus, Carboni, Masala, Kosiqi, Cogoni, Deriu, Ardau, Arba, Mameli, Konate, Sulis, Martino, Caprile. Treinador:Felipe.

Turim: Serval. Antolini, Njesan, Anton, Antolini; Ruiz, Russel, Silva; Weidmann. Dell’Aquila, Caccavo. Disponível: Passador, Brezzo, Gaj, Wade, Rettore, D’Agostino, Ansah, Jurgens, Corona, Ciammaglichella, Savva, Bura, Njie. Treinador: baixo