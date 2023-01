Copa Espada: Scandicci elimina Zagreb

Sucesso 0-3, que veio nas partes 19-25, 22-25 e 19-25. A equipa do treinador Barpolini contabiliza a oitava vitória consecutiva entre o campeonato e a taça.

Os proprietários do Mladost Zagreb entram em campo com Antonović como levantador, Mihaljević na função oposta, com Babak e Koraka compondo o tandem central, Pavićić e Marković na banda e Otimak como líbero.

Massimo Barpolini, órfão Malinov e Merlo pararam nos boxes, executando um pouco de giro e campos um inédito 6+1, mandando também para o campo aqueles que tiveram menos espaço no início da temporada. De fato, Savino Del Bene Volley entra em campo com Di Iulio no drible, Mingardi no oposto, Guidi e Washington como jogadores centrais, Shcherban e Sorokaite no elenco, com Castillo como titular livre.

O primeiro set começa com uma fase muito equilibrada da partida, com Savino Del Bene Scandicci a tentar quebrar o intervalo até ao +3 com um golo de 2-5 apontado por Shcherban. Mladost chega perto com duas puxadas consecutivas (4-5), mas Savino Del Bene assume uma vantagem de três comprimentos com erro de Mihaljevic no ataque (6-9). Mladost não consegue igualar, mas aproxima-se novamente de -1. A equipe de Barbolini não se abalou, e com três pontos seguidos sobe +4 (13-17), obrigando Mladost a pagar no primeiro tempo. A vantagem de Savino Del Bene Volley também chega a +5 e o bloqueio de +6 assinado por Shcherban leva a outro tempo de Mladost. Washington marca dois pontos consecutivos, primeiro acertando um bloco vitorioso, depois por uma corrida rápida de 16-24. O grupo fecha logo em seguida com placar de 19 a 25

No segundo set, Mladost começa bem e logo abre 4 a 0. Barbolini interrompe o jogo e pede um tempo limite e quando Savino Del Bene Volley volta a campo, ele começa a moer pontos. Mladost, com Pavić e Mihaljevic, rejeita as tentativas de recuperação de Savino Del Bene Foley. Di Julio faz bloco -1 (13-12) e Savino Del Pene em -1 também com o craque de Washington (15-14). Depois de um longo trecho, o time de Barbolini conseguiu empatar em 16 a 16, mas o grupo segue beligerante. Como também aconteceu no primeiro set, Babrolini substitui Sorokaite por Angeloni. A primeira vantagem de Savino Del Bene Volley chega aos 19-20 e o treinador Stojakovic decide tirar uma folga. Savino Del Bene Volley aumenta a diferença (19-22) e mais uma vez o treinador do Mladost tem de nomear “tempo”. No set final, entra Antropova, que imediatamente marca um ponto 20-24. O grupo foi fechado por Washington por um rápido 22-25.

Um longo solilóquio de Savino Del Bene Volley abre o terceiro turno do jogo. A equipa de Barpolini chega ao 2-7 e o treinador Stojaković manda que o tempo se esgote. O orgulho de Mladost pode ser visto nesta conjuntura, já que o time de Zagreb reduziu para 7-9 e Barboleni forçou um tempo debitado. Após o intervalo, Meladost chegou ao empate, esbarrando em Savino Del Bene Foley em 9–9 e depois em 11–11 e 12–12. Com dois ases consecutivos de Pavicic, Mladost também encontra +2 (12-14), mas o ataque de Mingardi e o bloqueio de Guidi restauram o par. Savino Del Bene Volley volta a assumir a liderança a 16-17, aproveitando um erro de Pavicic. 18-22 assinado por Mingardi coloca Savino Del Bene Volley a um passo de vencer o set e a partida. O sucesso da equipe de Barbolini vem do drible de Di Iulio por 19-25.

Os Protagonistas-

Massimo Barpolini (Treinador Savino Del Bene Scandicchi) – “Uma opinião positiva sobre o resultado, um pouco menos sobre como jogamos. Perdemos um pouco do “instinto matador” que tivemos contra o Perugia no sábado. Nunca conseguimos fazer o intervalo na primeira parte do grupo, mas isto deve servir-nos de experiência, pois sabemos que em troca encontraremos uma equipa que é definitivamente inferior a nós, mas não tanto que nos permita esperar por seus erros. Tenho certeza de que faremos melhor na terça-feira.”

Mesa-

Mladost Zagreb – Savino del Bene Scandicci 0-3 (19-25, 22-25, 19-25)

Mladost Zagreb: Antonović 3, Pavić 10, Mihaljević 13, Babak 4, Mihic 7, Markovic 11, Štimak (esquerda), Istok, Grabic. Não entre: Popic, Peric, Burdelez, Koraca (L). todo o mundo.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Sorokaite 3, Mingardi 9, Shcherban 12, Guidi 5, Washington 12, Di Iulio 2, Castillo (L), Alberti, Belien, Angeloni 6, Antropova 1. Não entre: Zhu, Gamba (L) , Petrini . Rebanhos Barbolini.

Árbitros: Senatl, Popovic.

Notas – Definição de duração: 22, 27, 23; Total: 72 ′.