Programa do US Open, oitavas de final: Sinner, Arnaldi, Alcaraz

Recomenda-se tomar café. Porque teremos que ficar acordados à noite – entre segunda e terça – para empurrar Yannick Siner na busca pelas quartas de final do Aberto dos Estados Unidos: o super desafio entre Tirol do Sul e Sasha Zverev será a última partida contra Arthur Ashe, depois da oitava feminina entre Kasatkina e Sabalenka. O momento do outro jogo a não perder da 8ª jornada do US Open é certamente mais adequado: Mateo Arnaldi vai desafiar Carlos Alcaraz na noite de segunda-feira, no segundo jogo do dia, mais uma vez no campo mais importante de Flushing Meadows, depois do torneio. Derby americano entre Madison Keys e Jessica Pegula, marcado para 18 partidas italianas.

Arnaldi Alcaraz à noite – Um dia a não perder, com duas partidas por disputar. Para Arnaldi, esta é a partida mais importante de sua jovem carreira: o garoto de Sanremo está em sua primeira final de Grand Slam e jogará em um dos estádios mais famosos do mundo contra o atual campeão e atual número 1. (esperando o disco retornar às mãos de Djokovic no final do torneio). Mathieu chega à partida contra o Alcaraz com o ímpeto de uma viagem incomum até agora em Nova York: depois que Kubler se aposentou na primeira partida, Arnaldi venceu Fils em uma batalha de cinco sets e Nuri em três.

Pecador e Zverev à noite – Quando Sinner entrar em campo, será tarde da noite. Yannick joga para retornar às quartas de final do Aberto dos Estados Unidos depois de uma dolorosa derrota na última edição para o Alcaraz, adversário que pode se encontrar este ano no mesmo ponto do torneio. Mas o saldo diante de Zverev é negativo: três vitórias contra uma a favor do alemão, e a única vitória de Yannick fica por conta do primeiro desafio, nas oitavas de final em Roland Garros em 2020. E o último confronto direto, em 2022 em Monti. Carlo, era maratonista, que o alemão venceu no tie-break do terceiro lugar nas quartas de final. Ambos os jogadores perderam um set na terceira rodada: Sinner para Wawrinka e Zverev para Dimitrov. São as oitavas de final mais interessantes de todo o torneio. Na pista estão programados mais quatro desafios, dois para homens e igual número para mulheres: Vondrousova-Stearns, Rublev-Draber, Gabor-Cheng e Medvedev-De Minaur. Mas para os entusiastas italianos será o dia de Sinner e Arnaldi. As duas partidas são imperdíveis. READ Roma, o sonho de Donnarumma se foi - Esportes - Futebol

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”