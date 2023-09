Certificado Mourinho Sky para a Liga dos Campeões, Liga Europeia e Liga Conferência. vídeo

José Mourinho é o testemunho da nova campanha aos grandes troféus europeus. A campanha com o treinador português começa hoje em direto. Diferente de Sky: O atual treinador da Roma é o único que ganhou três Taças UEFA, Campeões Europeus, Liga Europa e Liga da Conferência Europeia. Tal como a Sky, a única a transmitir as três competições europeias

José Mourinho é um certificado Uma nova campanha para as principais European Sky Cupsprojetado por Agência Céu Criativo Está no ar em todos os principais canais de TV e plataformas digitais. O famoso treinador português é o protagonista na retoma das três competições europeias 19 de setembro lá Liga dos Campeões e a 21 de setembro lá Liga Europeia E lá Liga Europeia. Também nesta temporada a Sky transmitirá 121 de 137 partidas para Liga dos Campeõesincluindo as eliminatórias de agosto, e todas as partidas para Liga Europeia Baseado em Liga EuropeiaObrigado também a Derita Joel.





Veja o céu nos próximos três anos A temporada com o atual treinador da Roma também é uma oportunidade para recordar Veja o céu nos próximos três anosNa verdade: da temporada 2024/2025 à temporada 2026/2027, Exclusivo em todas as plataformas Bom 185 de 203 partidas por temporada A UEFA Champions League no novo formato, mais emocionante e cheia de grandes jogosE Todas as partidas de Liga Europeia Baseado em Liga EuropeiaObrigado também a Derita Joel.





Não como o céu Mourinho é como o Sky: “Bart Setubal” éO único que ganhou a Taça UEFA três vezesLiga dos Campeões da UEFA, Liga Europeia e Liga da Conferência Europeia. Tal como a Sky, a única a transmitir as três competições europeias. Carisma e sarcasmo: ninguém poderia apresentar melhor a nova temporada da Copa na Sky do que Mourinho, relembrando as antigas frases que tornaram sua comunicação tão real. “privado”. READ ATP Montecarlo, oitavo resultado: Fujinini em campo com Krajnovic

Liga dos Campeões Calendário de Nápoles, Inter, Milão e Lazio O Milan abrirá a competição na terça-feira, 19 de setembro, às 18h45, contra o ex-Newcastle Tonali. E logo em seguida vem a Lazio, que receberá o Atlético de Madrid em casa. A primeira partida fora de casa – quarta-feira, 20 – com Napoli e Inter: a primeira contra o Braga e a segunda contra o Real Sociedad. Calendário por dia até 13 de dezembro 1^ Hoje – terça-feira, 19 de setembro Milão – Newcastle 18h45

Young Boys x RB Leipzig 18h45

Feyenoord x Celtic, 21h

Lácio – Atlético de Madrid, 21h00

Paris Saint-Germain x Borussia Dortmund, às 21h

Manchester City – Estrela Vermelha, 21h00

Barcelona – Antuérpia, 21h00

Shakhtar Donetsk-porto, 21h00 1^ Hoje – quarta-feira, 20 de setembro Galatasaray – Copenhague, 18h45

Real Madrid x Union Berlim, 18h45

Bayern de Munique x Manchester United, 21h

Sevilha – Lens, 21h

Arsenal-Eindhoven, 21h

Braga – Nápoles, 21h00

Benfica – Salzburgo, 21h00

Real Sociedad – Inter, às 21h 2^ Hoje – terça-feira, 3 de outubro União Berlim-Braga, 18h45

Salzburgo – Real Sociedad, 18h45

Manchester United-Galatasaray, 21h00

Copenhague – Bayern de Munique, 21h

Lens x Arsenal, 21h

Eindhoven – Sevilha, 21h

Nápoles – Real Madrid, às 21h00

Inter Benfica, às 21h00