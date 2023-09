Verstappen, experiência em Monza: ele administrou um problema na Red Bull

Ar quente

O calor de domingo em Monza pode ter contribuído, com trinta graus no ar e 43 graus na pista. As saídas de ar na carroceria da F1 são geralmente mais “seladas” quando se corre em circuitos de alta velocidade, como o circuito de Brianza. As temperaturas externas foram muito mais altas do que no treino de sexta-feira. No entanto, a Red Bull terminou a corrida sem quedas, permitindo à SuperMax atingir um marco histórico. O holandês controlou facilmente a deterioração dos pneus, após assumir a liderança, e manteve Sainz, Leclerc e depois o companheiro de equipe, Sergio Perez, à distância.