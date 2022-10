O paradoxo do Milan, Liao: decisivo, mas é o número 16 da equipe em termos de salário. Últimas atualizações sobre renovação

Milan quer escudosA qualquer preço. Parece que a série de renovação do craque português atingiu um ponto de virada Segundo a imprensa nas bancas esta manhã , mas outras cúpulas entre Maldini, Massara e a comitiva rossonera 17 devem seguir: Gazzetta dello Sport fala sobre otimismo e exibição brutal que pode ser marcada por um ataque fora da classe ’99, Tuttosport tenta empurrar os números, 5-6 milhões de euros para a parte fixa mais 1 ou 2 bônus Para se aproximar dos sete milhões solicitados pelo jogador. Além disso, há a já conhecida “pílula do Sporting de Lisboa”, com 19 milhões de pedidos de indemnização pendentes à frente de Liao, e portanto em negociações com o Milan. O tempo está se esgotando (o contrato termina em junho de 2024), PSG e Chelsea continuam interessados ​​e é claro que a vontade do jogador fará a diferença.como os últimos anos de Kessie, Donnarumma e Calhanoglu.

Atualmente: CrescenteEntre os salários de Milão. No ranking salarial dos rossoneri, liderados por Origi e Theo Hernandez com 4 milhões, ele também está atrás de Dest (3,8), Bakayoko (2,5) e Vranckx (1,5). Para que fique registado, há que recordar que o valor português refere-se ao período de cinco anos que assinou com Satanás há três anos, a 1 de agosto de 2019 quando foi retirado do Lille por 23 milhões, mas o valor agora contradiz o valor acrescentado . O valor fornecido pelo Rafa do que era há alguns dias Ele ganhou o prêmio de melhor jogador da Série A italiana 2021/22 . Espalhando o espectro por outras equipes da Série A, o salário do craque do Lusitania está a anos luz dos jogadores mais bem pagos da liga, incluindo Lukaku (8,5), Pogba (8), Rabiot, Vlahovic, Paredes (7), Brozovic, Bonucci e Szczesny (6.5). É por isso que o cabo-de-guerra entre a gestão e Mendes só será resolvido com uma exposição que vá contra a tendência da “filosofia de Elliott”.