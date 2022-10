Nápoles Calcio Notícias | Notícias sobre as renovações de Lobotka e Rahmani

o Nápoles continua a surpreender no campeonato Graças à força de sua equipe e ao excelente desempenho que ele mostrou até agora. comece a falar sobre isso Renovação para alguns jogadores parece ser essencial para a empresa neste momento do torneiopara consolidar alguns dos principais heróis de Luciano Spalletti.

Em particular, a situação parece ser calma em relação a duas peças do treino do treinador Certaldo, como o eslovaco, Stanislav Lobotkae Kosovar, Emir Rahmani. Nicolau Chira Expressou-se a este respeito no contexto Oferta desportiva de Punto Novo para mim Rádio Punto Novo.

Seguem os depoimentos de um jornalista especialista para Mercado:

“renovação Lobotka e Rahmani, Estamos aqui. existe oacordo total Com ambos, as assinaturas habituais chegarão em novembro. 2,8 milhões de euros líquidos por temporada por lobotkaenquanto com rahmani Estamos um passo atrás. Os últimos números salariais são dados em Kosovo 2,5 milhões de euros. Nápoles blindagem suas colunas“

Não apenas Lobotka e Rahmani: o mais recente

O jornalista também acrescentou uma consideração por outro jogador do Napoli. Esta é Kvaratskhelia, Il georgiano que fez instantaneamente O povo de Nápoles Com seu charme no meio do campo. Segundo Schira, o Napoli estará pronto para armar.

“Renovação Kvaratskelia? Há algumas coisas para entender sobre a cláusula de liberação, mas estamos esperando. Ajustando o salário que ele merece, dado o que ele faz, mas você tem que entender os tempos. As relações com a comitiva do jogador de futebol são muito boas. Nos próximos meses será possível chegar à praça. O Napoli vai recompensá-lo“.

Foto: Getty Images, Kvaratskhelia

Uma carta semelhante também é entregue ao comandante Azzurri Giovanni Por Lorenzo O que o repórter disse:Di Lorenzo também merece usar o distintivo de capitão. Ele também tem um contrato longo, mas há uma predisposição para um vínculo vitalício de ambos os lados. Do ponto de vista econômico, há muitas coisas que você tem que salvar, mas um arquivoO otimismo é alto“.

Giacomo Marucci