Pênalti 1-0 do Imóvel

Lazio continua sua ascensão: A terceira vitória consecutiva devolve o ímpeto à equipe de Sarri, colore a tabela e permite aos Biancocelesti superar a Roma a menos de duas semanas do clássico, assim como o Bologna, rival de sexta-feira. a Grande tiro em nome da estupidez de Ciro Immobile e Milinkovic, que manteve o braço aberto sobre a cabeça de Vecino no último segundo. A punição é clara. Ciro não cede na cobrança de pênalti e marca o gol 199 com a camisa Biancocelesti, e quem sabe se será o início da redenção. Derrota para a Fiorentina: A segunda derrota consecutiva depois da derrota para o Empoli e a confirmação da magia olímpica da Lazio.

O desafio entre Sarri e o italiano, treinadores treinados, torcedores do bom jogo, da posse e da pressão, isso não é muita coisa. As duas equipes se estudam há muito tempo e têm medo uma da outra. Beltran, favorito nas descidas, tem a posse de bola. O argentino marcou um gol que foi anulado pelo Vídeo Árbitro Assistente (VAR) devido a um toque de mão do atacante e sua cabeça do centro da área acertou a trave. Antes do intervalo, a Lazio só teve uma grande chance, mas Luis Alberto, normalmente vencedor do Viola, errou cruzamento de Castellanos de longa distância.