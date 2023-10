Em Roma é um ponto de referência para barcos e barcos fabricados na Itália

Hoje o sector marítimo tornou-se acessível a todos, não só graças à multiplicidade de propostas pensadas para responder às necessidades de um indivíduo, de um casal ou de famílias numerosas. Mas também e sobretudo porque começou Um caminho que visa satisfazer o cliente final do ponto de vista económico. A acessibilidade de todo o mundo aos barcos infláveis ​​para náutica de recreio está bem estabelecida. A Nwc Marine, uma empresa romena que decidiu olhar para o futuro apostando nos investimentos por um lado, e na relação qualidade-preço por outro, sabe bem isso, colocando sempre o cliente em primeiro lugar e tentando encontrar o produto certo . A solução para fazer sorrir todos os amantes do mar. Alcançar sinergia com estaleiros que escreveram História do Made in Italy em termos de artesanato e tradiçãocomo os barcos infláveis ​​BSC, para oferecer excelência aos clientes finais pelo preço certo.

A BSC tem uma história importante para contar quando o assunto é barcos infláveis ​​e shows Uma coleção para amantes, mas também para casais e famíliasE a. BSC é sinônimo de atenção aos detalhes, habilidade e qualidade inquestionável dos produtos, e a Nwc Marine é o distribuidor oficial exclusivo da marca BSC no Lácio. A marca BSC nasceu graças à intuição de Roberto Colzani, um entusiasta do camping marinho e marinho, que ao longo dos anos construiu uma realidade sólida e conhecida, apreciada pela sua grande confiabilidade; E para a produção de barcos infláveis Qualidade de construção muito elevada feita exclusivamente na Itália, na província de Como, utilizando materiais de última geração e pensando em cada detalhe, desde a estrutura artística até a preciosa e atraente linha estética. Nada na BSC é deixado ao acaso e esse é o segredo dos muitos modelos que saem do estaleiro “Colzani Gommoni”, como os entusiastas da marinha costumam chamar esta empresa em homenagem ao seu fundador.

No showroom da Nwc Marine em Fiumicino, você pode tocá-lo diretamente O resultado deste trabalho meticuloso. São muitos os modelos em oferta, desde barcos insufláveis ​​aptos para conduzir sem carta até à linha TURISMO, de 4,60 m a 10,60 m, fruto de um importante trabalho e Otimização do espaço, perfeito para desfrutar do mar em família ou com amigos. Uma coleção em constante evolução que mantém o toque tradicional sem sacrificar a atenção aos detalhes. Tendo em conta quem procura um luxo incomparável, graças aos requintados modelos da gama B com o B-1 e B-2. Materiais e acabamentos de elevada qualidade, design requintado e inovador, soluções práticas e funcionais: estas são as características da nossa gama B. nos modelos desta linha Elegância, elegância e conforto estão concentrados Para proporcionar uma navegação estável, suave na onda e muito agradável mesmo nas velocidades mais agressivas.

Graças à experiência adquirida e ao pessoal especializado que a Nwc Marine disponibiliza aos seus clientes Serviços de assistência a barcos e motoresIncluindo trabalhos de manutenção normais e anormais. A Nwc Marine é também uma nova referência na venda de motores fora de borda, com um serviço de assistência 360 graus, uma oficina móvel e um amplo armazém com Peças de reposição originais para serviço e manutenção. Nwc Marine é na verdade Point Suzuki com toda a linha de motores de popa disponíveis de 2,5 a 350 HP da empresa japonesa e Mercury para você escolher entre motores de popa da empresa americana com faixa de 2,5 a 600 HP. Nwc marinho com Seu próprio estaleiro Está localizado na Via della Scafa 19 em Fiumicino e com motor, peças de reposição e ponto de venda de barcos dentro do porto turístico de Roma em Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 em Ostia, dentro do porto 811.