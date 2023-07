Basquetebol feminino, Campeonato da Europa Sub-18 2023: Eslovénia campeã pela primeira vez, Itália evita a despromoção à segunda divisão.

A Eslovênia venceu, pela primeira vez no nível feminino Sub-18 e para o segundo incluindo todos os seis eventos continentais entre homens e mulheres, endereço europeu. Fê-lo em Konya, na Turquia, derrotando a França num capítulo final muito emocionante: 63-61 com uma final emocionante e perigo de ultrapassagem, numa situação quase sempre sombreada ponto a ponto.

Para os eslovenos, são muitos os prelúdios válidos para o que aconteceu, até pela presença na equipa da estrela Ajsa Sivka, jogadora em quem o Famila Schio decidiu investir de forma importante. Terceiro lugar para a vitória da Espanha com uma pontuação de 80-52 sobre a Sérvia.

Quanto à Itália, após a derrota nas oitavas de final para a Hungria e a terceira nas quartas de final contra Israel por 62 a 65, as meninas treinaram antes. João Lucchesi Conseguiram as duas vitórias mais importantes, com Portugal 45-44 e a segunda com a República Checa 68-63. De salientar que o décimo terceiro lugar, de facto, permite aos Azzurri manterem-se na Divisão A, já que os últimos três lugares implicam automaticamente a despromoção à Divisão B.

Para a Eslovênia, esta é a lista vencedora: Alina Zytek, Zoga Stern, Manka Marolt, Agsa Sikva, Spila Preselj, Kim Ziebert, Ziva Windisch Mesjak, Tejasa Torncic, Tanja Valancic, Lea Barthelme, Hana Ovsina Kon, Ernst Novak treinador.

Foto: fiba.basketball