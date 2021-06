Reforma do Porto, Sérgio Conceição é oficial até 2024

Sérgio Conceição vai treinar o Porto por mais três temporadas : Renovar o contrato até 2024 é oficial para o português, que comandou a sua equipa na época que acabou de terminar Quartos-de-final da Liga dos Campeões da UEFA Terminou em segundo no campeonato nacional atrás do Sporting Lisboa. A informação foi divulgada pelo próprio clube português através do seu site oficial, ao qual o presidente do Porto também fez algumas declarações Jorge Nuno Pinto da Costa : “Sérgio Conceição não é apenas o treinador do nosso clube, mas é o treinador de todos nós: eu, o treinador dele, os adeptos. Tenho a certeza de que vamos vencer juntos.” Para além das palavras da Costa, o próprio treinador manifestou a sua felicidade pela continuação desta aventura: “ Estou tão orgulhoso de estar aqui hoje Por tudo o que temos feito, mas acima de tudo pelo que vamos fazer ”.

A carreira de Sérgio Conceição

A jornada de Sérgio Conceição começa na cabeceira do Porto emVerão 2017 Depois de conduzir no Olhanense, Académica, Sporting Braga, Vitória de Guimaares e Nantes. Nas primeiras quatro temporadas como treinador do Porto, o quadro de avisos do clube foi enriquecido por outros. Dois campeonatos nacionais, a Taça de Portugal e a Supertaça. Além do seu passado como jogador de futebol com as camisas da Lazio, Parma e Inter, Conceição voltou a se mostrar aos olhos do futebol italiano principalmente durante a temporada que acaba de terminar, visto que foi justamente o Porto. Juventus eliminada da Liga dos Campeões Na rodada de 16. Depois disso, a trajetória do clube português foi interrompida nas quartas-de-final contra o Chelsea, mas o desempenho de sua equipe chamou a atenção entre outros do presidente De Laurentiis, que nas últimas semanas também avaliou o nome Conceição para o torneio. Assento Napoli, antes de assinar um acordo de três anos com Luciano Spalletti. Portanto, não há adeus do Porto e, aliás, uma renovação de contrato que permitirá a Sérgio Conceição começar a trabalhar. A quinta temporada ao comando da Seleção Portuguesa. Este é um recorde, visto que desde que Jorge Nuno Pinto da Costa foi presidente do Porto (e, portanto, desde 1982), nenhum treinador permaneceu por mais de quatro temporadas consecutivas.