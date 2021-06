Sid Vizin, em 2019, postou sobre o jogador de futebol que se suicidou: ‘Ele parece enojado com a cor da minha pele’. Pais: O gesto não provém de racismo

Fala comovente, que escreveu há quase 3 anos, onde mostrou dor Racismo Ele vivia diariamente em sua pele. ser cerejasUm jovem de 20 anos de ascendência etíope cometeu suicídio na sexta-feira em sua casa em Nocera Diminuir, na província de Salerno. Eu mudei para Itália Aos sete anos, foi adotado por uma família da Campânia, onde morou e jogou nas academias de jovens em InterE a Milão e Benevento. Uma carreira profissional abandonada em 2016 e uma vida marcada por “Veja com nojo cromático peleEle escreve à mão, em uma longa postagem no Facebook em 2019, contando Discriminação que ele teve que enfrentar. “O gesto extremo do Mestre não decorre de episódios racistas”, os pais do jovem talento, no entanto, quiseram esclarecer em sua declaração. Telenuova, excluindo qualquer associação.

Meu filho não se matou porque foi vítima de racismo. sempre foi Amato e receberEsta manhã a igreja foi para seu funeral embalado Jovens e famílias “, então começa aesqueço Walter Wiesen, o pai adotivo do ex-jogador de futebol, que fala sobre a carta escrita pelo jovem dizendo: “Fu saída, estava com raiva de o clima Quem respirou na Itália. Mas não tem nada a ver com seu suicídio, Sem mais especulações“Quanto aos motivos do que aconteceu, não quero falar sobre eles. questões pessoais meu filho. Eu apenas digo que foi homem incrível“

as palavras dela – “Onde quer que eu vá, onde quer que esteja, sinto-me no ombro como um Pedregulho Peso Veja céticos, tendencioso, nojento e com medo das pessoas ”, escreveu ele ser Há três anos, destacando a quantidade dessas Veja Ele o lembrou que a cor de sua pele instigava – por exemplo – a suspeita de que ele era Ladrão nas lojas ou em um batedor de carteira em transporte público. na mensagem ser Em seguida, afirmou que não era um “imigrante”, visto que sua história em Itália Tudo começa apenas com a adoção 7 anos. Então ele continuou: “Eu me lembro de tudo amor. Onde quer que eu estivesse e onde quer que fosse, todos falavam comigo Diversão, Respeito e curiosidade. Agora tudo parece ter virado de cabeça para baixo. ”A golpe Determinado por atos racistas declarados: “Eu consegui encontrar العثور trabalhos Eu tive que sair porque tanta gente boa Idoso, eles se recusaram a fazer servir De mim, como se eu já não sentisse ب DesconfortoEles também se referiram a mim como um oficial porque muitos لأن Novo Os italianos (brancos) não conseguiram encontrar trabalho. “

Gestos Discriminação Isso o levou a uma volta interna, a Vergonha “está sendo Nero Como se eu tivesse medo de estar errado por um imigranteComo se eu tivesse que provar isso PessoasE que eles não me conheciam, que eu era como eles, que eu era italiano, branco. ” com medo Eles trouxeram ser Para fazer ‘piadas ruins sobre negros’ e imigrantes (…) Como se quisesse afirmar que eu não era um deles. Mas era medo. Medo do ódio que vi nos olhos das pessoas em relação aos imigrantes. ” no final de sua postagem, ser Ele explicou que o que sente e vive em sua pele não é comparável a “um oceano”. Sofrimento quem sofre de Preferido Morrer em vez de levar uma vida na miséria e no inferno. Essas pessoas que arriscam a vida, muitas das quais já a perderam, só para cheirar, para saborear o sabor do que chamamos simplesmenteVita“”.