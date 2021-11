Programa de 14 de novembro, TV, Programa, Transmissão – OA Sport

Novo domingo para jogos em Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que verá dez formações participarem, a partir das 15, quando Croácia O vice-campeão enfrentará a Rússia, ao mesmo tempo com Malta, Eslováquia, Eslovênia e Chipre.

Aos 18 anos será a vez AlemanhaConvidado da Armênia com Romênia Quem iria visitar Liechtenstein em vez disso, enquanto Macedônia do Norte Ele tentará se afirmar em segundo lugar, diante da insidiosa Islândia, que até agora arrecadou menos do que o esperado.

Quatro jogos às 20h45, incluindo o jogo em casa Portugal por cristiano ronaldo vs Sérvia, transmitido ao vivo na TV Mediaset 20, streaming no Mediaset Infinity. Ao mesmo tempo, também Grécia, Kosovo, Luxemburgo, Irlanda, Espanha e Suécia, um verdadeiro playoff.

Programa de hoje:

15:00 Croácia – Rússia

15:00 Malta – Eslováquia

15,00 Eslovênia – Cipro

18:00 Armênia – Alemanha

18:00 Liechtenstein – Romênia

18:00 Macedônia do Norte – Islândia

20:45 Grécia e Kosovo

20:45 Luxemburgo-Irlanda

20:45 Portugal-Sérvia Mediaset 20, Mediaset Infinity

20:45 Espanha – Suécia

Foto: La Presse