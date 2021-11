Moto GP 2021. Valencia GP. Pensamentos, questões e considerações após a qualificação – MotoGP

Valência – Ideias, perguntas e considerações depois, depois Qualificação para o GP de Valência de 2021.

O que eles poderiam ser Teclas GP.?

sair. Como sempre, quando há muitas Ducatis no futuro, a largada pode determinar a corrida para os não fãs da Ducati, porque passar um piloto com a DesmosediciGP pode ser muito difícil, senão impossível; 2. Curva. É um ponto traiçoeiro, com 7 em 15 acidentes de MotoGP registados nestes dois dias (quase 50%, portanto): é necessário prestar muita atenção; A direita vira nas primeiras voltas. Vários pilotos afirmaram que nas três primeiras voltas seria possível fazer a diferença se estivéssemos dispostos a arriscar nas curvas à direita, principalmente nas 4 e 5; Carga de Martin. O piloto da Ducati disse que estava particularmente entusiasmado por correr em casa e perante várias multidões. pode fazer a diferença (mas tenha cuidado, não apenas para o bem …); Motor ducati. Não há dúvida de que os pilotos da Ducati têm uma clara vantagem a explorar nas retas e na aceleração.

Velocidade de corrida em FP4, Os 7 principais clipes em média (em colaboração com Antonio Lopez)

IV, 311 “407; 2. Nakagami 1’31” 501; 3. Rim 1’31 “564; 4. Bagnaia 1’31 “577; 5. Mir 1’31” 593; 6. Morbidelli 1’31 “640; 7. A. Marquis 1’31” 711; 8. Oliveira 1’31 “794; 9. Vinales 1’31” 797; 10. Martin 1’31 “810.

A última corrida de Valentino Rossi poderá afetar o Grande Prêmio de outros pilotos de alguma forma?

Talvez no início, talvez na primeira volta possamos pensar em mais interesse nos pilotos próximos a ele no grid. É apenas um palpite, é claro. Para o resto da corrida, no entanto, não há condicionamento.

Haverá alguma coisa organizada no final da corrida para homenagear o Valentino?

Não sei, mas todos esperam que algo aconteça depois da bandeira quadriculada. Mas depois: primeiro seria, na minha opinião, completamente errado.

Por que Fabio Quartararo está com tantos problemas, quando outros passageiros da Yamaha parecem estar melhor do que o normal?

Na verdade, ele esperava mais do campeão mundial, mas se deu bem no 4º PQ. Ele diz que luta na travagem, que é onde normalmente faz a diferença em comparação com outros pilotos da Yamaha: para que os outros fiquem mais perto do seu desempenho.

Franco Morbidelli aguenta fisicamente?

Ele está definitivamente melhorando, mas ainda não está pronto para pensar em fazer toda a corrida em um bom ritmo.

Por que Enea Bastianini está em apuros?

Ele nem sabe disso e diz que não sente sem um motivo válido.

Paul Espargaro vai correr?

vai decidir amanhã de manhã, Dependendo da dor e do estado geral de Paul. É muito difícil, mas a escolha final ainda não foi feita.

Três sentenças para qualificações

Rossi: “Não se os outros pilotos fizessem algo por mim, mas se o fizessem, qualquer coisa estaria bem. Apenas uma ideia”; Bagnaia: “Ajudar o Valentino é o mínimo que posso fazer”; Dovizioso. “Vamos fazer alguma coisa por Rossi? Espere para ver …”.

predição

Antonio Lopez (PecinoGP): 1. Mir 2. Bagnaya 3. Martin

Massimo Calandri (La Republica): 1. Bagnaya 2. Mir 3. Martin

Nico Forlita (RadioRai): 1. Martin 2. Miller 3. Rossi

Manuel Piceno (PecinoGP): 1. Bagnaia 2. Rim 3. Quartararo

ZM: 1. Martin 2. Mir 3. Bajnaya

