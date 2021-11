A França entra no estádio na noite de sábado pela TV: O time de Deschamps enfrenta o Cazaquistão em Paris em uma partida válida pelas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo no Catar e transmitida em Baladna pelo Canal 20. O compromisso é às 20h45, o comentário é atribuído a Federico Matéria acompanhada por Roberto Craveiro para comentários técnicos.

amanhã. Particularmente interessante e crucial para uma qualificação direta para o Qatar 2022 A partida agendada para amanhã à noite, às 20h: às 20h45 enfrentará Portugal – Sérvia, Massimo Calgary ao microfone com o comentarista Massimo Paganin.

Segunda-feira’. Mais uma vez, a Itália, comandada por Roberto Mancini, torna-se o herói da televisão da noite: os açorianos entram em campo em Belfast, às 20h45, perante as câmaras Rayno.

Ouço. Como esperado, uma excelente audiência da Itália e Suíça assistiu ontem à noite 9 milhões 271 mil telespectadores que seguiram o canal Rayono com uma taxa de 36,8 por cento. A noite televisiva foi dominada pelo jogo, e o único programa que não resistiu foi Canale 5 o Big Brother Vip com 3 milhões e 100 mil pessoas. Ao apito final no Estádio Olímpico, apenas 730.000 torcedores foram ao Raidu para assistir ao “Tg2 Sport Special”, incluindo análises, comentários sobre a Itália e a Suíça e fotos das partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo da Europa.

O encontro da Grécia e da Espanha na quinta-feira registrou 372 mil torcedores no dia 20.