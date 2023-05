Acompanhe também a Tag24 nas redes sociais









Thiago Pinto, general manager da Roma, está na mira do Liverpool. Os encarnados vão procurar um novo diretor desportivo e o português também está entre os candidatos, mas não será o único clube interessado.

Thiago Bentoliverpool

Não só o futuro de Mourinho está em dúvida Roma, assim como o outro português: Thiago Pinto. O general manager dos Gelorossi, que chegou em janeiro de 2021, teria acabado na mira de alguns clubes ingleses, incluindo o Liverpool, com o desejo de voltar à competição no topo. Não apenas os Reds, mas também outro time cross-channel, o Tottenham e também havia um olheiro do West Ham.

Não há certeza se o futuro de Thiago Pinto permanecerá na capital, principalmente após a chegada de Lina Soloko aos Giallorossi como nova CEO da Roma. Os portugueses e a presidência vão certamente encontrar-se no final da temporada, para tomar uma decisão final e, caso positivo, um plano para o futuro.

O trabalho de Thiago Bento em Roma certamente pode ser considerado positivo, já que chegadas especialmente no verão passado de Dybala, Matic, Wijnaldum e para esses outros clubes estarão interessadas nele.

Mercado de Futebol da Roma

Depois de anunciar, embora ainda não de forma oficial, Auorar, do Lyon, que se juntará à Roma a partir do próximo dia 1 de julho, Giallorossi está pronto para contratar mais dois jogadores. Entre os nomes que têm circulado nas últimas horas está N’Dicka. O defesa-central do Eintracht Frankfurt expira a 30 de junho e será certamente um elemento interessante para reforçar o conjunto da Roma. No verão, os Giallorossi vão certamente tentar uma corrida e uma nova tentativa de David Frattisi, médio do Sassuolo que saiu, mas o elevado rating e a intensa competição não simplificam o processo de negociação e o seu regresso à capital.