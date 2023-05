Inter Real Madrid / Manchester City, Final da Liga dos Campeões: data, horário, horário, TV, transmissão

A final da Liga dos Campeões da UEFA de 2023 acontecerá no sábado, 10 de junho (21h), no Estádio Ataturk, em Istambul. A capital turca vai receber o capítulo final da principal competição de futebol da Europa. Inter O Milan derrotou nas meias-finais, depois de os portugueses terem vencido Benfica e Porto nas eliminatórias anteriores, e Ele terá que enfrentar o vencedor no confronto entre Real Madrid e Manchester City: 1-1 na primeira mão, os ingleses terão vantagem em casa na segunda mão.

O Inter disputará a sexta final de sua história: venceu em 1964, 1965 e 2010, e perdeu em 1967 e 1972. Os “nerazzurri” podem enfrentar Carlos Ancelotti Blancos (atual campeão e em busca do 15º selo) ou os comandados de Pep Guardiola (olhando para para sua primeira apoteose) depois de perder a final em 2021). Os meninos do underdogs Simone Inzaghi começarão em antecipação, mas tudo pode acontecer em um jogo único (tempo regulamentar, depois prorrogação e talvez pênaltis).

Aqui está a lista completa de jogos, programa detalhado, horários de início, horários de TV e transmissão ao vivo da partida Inter Real Madrid / Manchester City e da final da Liga dos Campeões. 2023 Futebol. A partida será transmitida ao vivo no Canale 5, gratuitamente e sem criptografia; A televisão ao vivo é fornecida, aos assinantes, nos canais Sky; transmissão ao vivo no Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; Texto ao vivo ao vivo no OA Sport. Os horários são italianos, em Istambul uma hora à frente.

Calendário da final da Liga dos Campeões

sábado, 10 de junho

21h00 Final da UEFA Champions League 2023: Inter – Real Madrid / Manchester City

PROGRAMA DA FINAL DA CHAMPIONS LEAGUE: COMO ASSISTIR NA TV E NO STREAMING

Ele vive: Canal 5, gratuito e não criptografado; Sky Sport Uno (canal 201) e Sky Sport 4K (canal 213) para assinantes.

Transmissão ao vivo: Mediaset Infinity, grátis; Sky Go e NOW para assinantes.

Texto ao vivo direto: OA Esportes.

Foto: La Presse