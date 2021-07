Insigne, mensagem e ideia de De Laurentiis para renovação

Simplesmente, trivialmente, Nápoles Contato Nápoles: Insigne deve ser renovada. E você concorda, no momento o capitão é 10 da seleção italiana e tudo na vida também é uma questão de nuances, mas quando você pensa sobre isso, o paralelo tem um certo efeito: como capitão, vida azul- Itália; Em Libra, azul – Nápoles. Tudo depois da citação musical de De Laurentiis relacionadas às negociações que começarão oficialmente apóseuropeuO Presidente disse: Será o que for. mas ao mesmo tempo Lorenzo Ele é: cobrador, piloto, jogador decisivo, gênio da bola. E agora também Esmagador Socialmente: ‘o tiraggir, tiro, a marca registrada do homem em questão, expurgado através do TikTok por um cidadão apaixonado que vive fora do campo, completo com aplausos e homenagens poéticas em estilo neomelódico. Cante para o fã e cante Nápoles. De tudo: anime-se distintivoEle tem medo de perdê-lo, mas ninguém vai esquecer. Sim: porque uma minoria, apesar do feriado nacional, afirma que este golpe também teria servido Verona No dia 23 de maio, após uma das temporadas mais absurdas da história recente do clube. Em suma, do sonho europeu ao fracasso da Champions League é um momento. Sim, mas sejamos claros: a responsabilidade é coletiva, para uma (ex) equipe e técnico, não para um único atirador habilidoso.