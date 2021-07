Mercado de transferências da Juventus e o papel de Ronaldo | dobrar ou dobrar

Na Juventus, continuamos trabalhando no futuro de Cristiano Ronaldo, que se tornou um verdadeiro mistério. Juntos até 2023 e todos pendentes

Após a saída de Portugal do Euro 2020, ele está de volta ao centro das conversas sobre o futuro também أيض Cristiano Ronaldo. Depois de semanas com a perspectiva de uma despedida cada vez mais tangível, aí vem o outro lado da moeda. Como repetiu a edição de hoje de “La Gazzetta dello Sport”, CR7 Não sai e já dobra: chegou proposta do cliente Jorge Mendes Nos últimos dias, com renovação até 2023. O gestor português deu ao seu cliente disponibilidade para continuar a sua experiência em Juventus novamente em um futuro próximo, razão pela qual os líderes da Juventus na conferência recentemente tomaram sua afirmação como certa. Na Agnelli, eles também sabem como essa implicação também deriva da perseguição vazia nos últimos dois meses entre o United e o PSG. Para acompanhar e interagir ao vivo no último Calciomercato Inscreva-se no canal do YouTube

Leia também >>> CMIT TV | Série A Como a Premier League: Como o calendário está mudando

Para obter atualizações em tempo real sobre o CALCIOMERCATO mais recente, Assine nosso canal de TV!

Renovação de Juventus e Ronaldo até 2023: a situação

no momento Paris Saint-Germain fechado de MbappeQue os parisienses querem manter a todo custo. E de acordo com o rosário, a Juventus ainda prefere esperar antes de sentar para negociar uma renovação tão difícil. Em relação às condições econômicas da hipotética assinatura com a United, falou-se de um período de dois anos de 20 milhões líquidos Cada temporada com um corte de salário sempre monstre. Portanto, Ronaldo se preocupa da mesma forma com as finanças, e as concessões fiscais que permitem que ele pague apenas 100 mil euros por sua renda no exterior na Itália podem mantê-lo vivo. No entanto, em Madrid, não estão desistindo de Mbappe e a situação do CR7 pode permanecer em equilíbrio por muito tempo, pelo que a situação permanece aberta a qualquer solução para o complicado futuro de Cristiano Ronaldo com Diversão A Juventus está esperando.