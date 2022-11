Roma – Yokohama Marinos ao vivo 1-2: Zaniolo encurta a distância

13:00

68′ – Gol da Roma com Zaniolo

Roma encurta a distância com Nicolau Zaniolo. Excelente cruzamento de Volpato para o camisa 22: na área Zaniolo volta pela esquerda e bate o goleiro japonês.

12:54

62′ – Chance de Zaniolo

A Roma está muito perto de marcar. Assistência na área por Shomorodov’s ZanioloA bola passa por toda a área: pé esquerdo de Zaniolo é desviado pelo goleiro.

12:42

50′ – Chance de Shomororodov

Uma oportunidade tumultuada para Roma. conta-gotas Zaniolo Quem na aceleração pula jogadores, então a assistência da área Shumorodov que joga incrivelmente bem no goleiro.

12:38

47′ – Zaniolo é perigoso

Passe longo na área do buff ZanioloUm ataque do atacante que retorna e permite o pé esquerdo que é bloqueado pelo goleiro

12:36

45′ – O segundo tempo começa com três substituições

Três mudanças para Roma: saída Abraham, Missouri e MateC, por dentro Shomorodov, Volpato e Zaniolo.

12:21

47′ – Primeiro tempo

O primeiro tempo da partida terminou: a Roma perdia por dois gols.

12:18

45′ – dobradinha de Yokohama

Mais um gol da seleção japonesa. Roma deixa uma grande área Nishimura Com o poderoso pé direito acertando a trave, a bola toca nas costas degradar Mergulhe e entre no alvo.

12:15

41′ – Ibrahim errou o nocaute

Experimente Roma. El Shaarawy passa a bola para baixo na área, lbrahim Ele o coleta na diagonal e procura o tiro primeiro. O gol é bem coberto pela defesa japonesa, que nega o direito de virar o atacante.

12:08

34′ – lance de Smalling

lá Roma Enfrenta no ataque, mas fraco. passagem na área, menor Ele bate de cabeça, mas a bola se expande.

12:05

31′ – Tahirovic está lesionado

Binyamin Tahirovich quase chorou. Na verdade, o quarterback foi forçado a parar para problema músculo. No lugar dentro de Edoardo boi.

12:01

26′ – Cartão amarelo para El Shaarawy

intervenção precipitada antes El Shaarawy Atingir um jogador adversário: o árbitro o adverte.

11:49

15′- Yokohama Serious

Outra oportunidade para treinamento asiático. desta vez é Leão para tentar da entrada da área, mas a bola foi negada com o punho cerrado por Svilar.

11h47

13′ – Roma tenta

Roma na ofensiva. A bola está na área que você coletou ibanez que tentou o chute de pé direito, que acabou no fundo.

11h43

9′ – Yokohama assume a liderança

Vantagem dos japoneses. Cruz no meio da área, Abraão errou o sinal Eduardo Outro golpe certeiro com a cabeça. degradar O posicionado não é reativo e a bola passa por baixo das pernas e acaba em direção ao gol.

11:36

2′ – Dois perigos para Roma

Dupla chance para Yokohama na liderança. primeiro a bola na região de l Mizunomaansioso para Svilar sair, então um tiro Eduardo Que termina mesmo ao lado da baliza do Algalurusi.

11:34

1′- A partida começa

começo. Primeira bola para Marinos.

11:25

Roma em campo com uma camisa especial

camisa da Romahoje em campo no último amistoso japonês: os uniformes foram produzidos pela New Balance e Arias, E.J O nome do jogador será escrito em japonês.

11:10

Roma em campo para aquecer

as duas equipes Leve para o campo Para iniciar o aquecimento antes do início da partida.

11.00 da manhã

Roma-Yokohama Marinos, que horas e onde assistir na TV

amigáveis Della Roma será apresentada em 11h30 (horário italiano) E será visível em Dazn. Transmissão ao vivo também em courieredellosport.it

10h45

Roma, o perfil oficial

Roma (3-5-2): degradar. Cúmbula, Smalling, Ibanez; Missouri, Tahirovic, Matic, Kamara, Celik; El Shaarawy, Ibrahim.

Yokohama Marinos (4-4-2): Takaoka; Koike, Iwata, Eduardo, Nagato; Kida, Watanabe; Mizunuma, Nishimura, Yan; Léo Serra.