Sporting Besiktas: previsões, escalações possíveis e onde assisti-las na TV

Para o Grupo C da fase de grupos da Liga dos Campeões, as duas Cinderelas na classificação se enfrentam. Após as previsões do Sporting Besiktas para o desfecho desta partida, as possíveis escalações escolhidas pelos dois treinadores e onde serão transmitidas na TV.

Previsões do Sporting Besiktas para o resultado do jogo

Previsão do Sporting Besiktas 1×2: Vitória do Sporting a 1,40 – Lottomatic

O português começa como o melhor candidato neste desafio e vê o Besiktas zero pontos na classificação. O Sporting tem de vencer em casa para ter esperanças de qualificação e de empate ou derrota para o Dortmund frente ao Ajax. As probabilidades apresentadas na Lottomatica são de 1,40 para apostar na vitória do Sporting.

Gol prognóstico / sem golos – gol @ 1.83- Eurobet

A vibração perceptiva de ambas as equipes indica que será um jogo cheio de ação e entretenimento. O Sporting marcou pelo menos 1 gol nos últimos 5 jogos, o Besiktas sofreu muitos gols (uma média de 2 gols por jogo nos últimos 5 jogos) mas também marcou com regularidade, 7 nos últimos 5 jogos. No Eurobet você pode apostar que as duas equipes vão marcar, a diferença é de 1,83.

Prognostico inferior / superior a 2,5 – superior a 2,5 – @ 1,60 Goldbet

Não é fácil marcar no Sporting quando joga em casa, é quando o Besiktas joga fora, aliás, os turcos sofreram 10 golos nos últimos 5 jogos fora. A cotação do Goldbet é de 1,60 para apostar que haverá mais de dois gols nesta partida.

Probabilidades do Sporting Besiktas

Para a previsão do resultado da partida do Sporting Besiktas: 1 x 2 Lottomatica oferece as seguintes probabilidades:

• Vince Sporting: @ 1,40

• Sorteio do Sporting Besiktas: @ 5,00

• Besiktas Vince: @ 7,50

Sempre verifique as possibilidades, pode haver diferenças

Últimas notícias e possíveis esquadrões Sporting Besiktas

Os técnicos Ruben Amorim, dos portugueses, e Sergen Yalcin, dos turcos, anunciaram a lista de convocados. Vamos ver quais seleções e jogadores potenciais não estão disponíveis para o Sporting e o Besiktas.

E o jovem atacante Thiago Thomas lesionou-se na coxa na partida contra o Famalicão, em duas partidas, ele não vai participar da partida. De resto, Robin Amorim poderá contar com todos os jogadores disponíveis.

Em casa, o Besiktas continua com problemas musculares para o ex-Juventus Miralem Pjanic, lesão na virilha de Lenkodo, ambos não convocados para esta partida.

Possíveis formações esportivas:

(3-4-3): Adão. Inácio, Coates, Fadl; Buro, Palinha, Matthews Nunes e Matthew Reis; Sarabia, Paulinho, tigela

treinador: Robin Amorim

Possível formação de Besiktas

(4-5-1): Ersin Distanoglu; Nesip Uysal, Wellinton, Vida, Umut Meras; Souza, Hutchinson, Alex Teixeira, Rachid Ghazal, Larraine; Kenan Karman.

treinador: Sergen Yalcin

Calendário de jogos do Sporting Besiktas: onde assistir na TV e ao vivo

O jogo entre o Sporting e o Besiktas realiza-se no Estádio José Alvalade, em Lisboa, quarta-feira, 3 de novembro de 2021, pelas 21h00. A reunião será transmitida ao vivo pela Sky Sport e pela Streaming on Sky go e NOW.

Onde ver o Sporting Besiktas: todas as informações úteis

▸ Horário: 21:00

▸ Sporting Besiktas na TV: Sky Sport

▸ Sporting Besiktas Running: Now – Sky Go