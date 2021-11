Liga Dois: Brescia liga, Lecce responde. Colpani relança Monza. Parma ok, parada para pizza e cremones | primeira página

EU ‘O décimo primeiro dia da segunda divisão Começa com um desafio de alto nível: 12h30 no Ciro Vigorito di Benevento vem o O antigo grande Pippo Inzaghi, liderança ambiciosa Brescia. Uma partida muito equilibrada termina 1-0 Para os convidados: ele decide um grande gol eléctrico.

Os muitos gols nos seis jogos do meio-dia 15 de primeiro de novembro reviveram o cinza. Lecce bate o Brescia e vence o Cosenza por 3-1 graças aos gols de Coda, Strevisa e Björkengren. Voltar para ganhar Monza, com uma vista Kolbani Ele bate Alessandria e ganha nos playoffs. Um ponto atrás de Monza é Castelo Quem ganha a batalha de Granillo com Regina Graças à rede de Vita. Em vez disso, ele caiu em casa lá dormindo Contra o recém-promovido Perugia, duas vezes para a frente Cure isso rigor Por Luca E restaure o silo uma vez de Mancuso. O desafio entre os outros dois recém-promovidos, Dar e como, vencido pelos convidados com gols do ex-Spezia Vignali E o segundo consecutivo La Jomina. finalmente, o Frosinone em casa contra Croton Cada vez mais em crise, apesar da mudança no banco: Após a penalidade de Marek Ciusari derrubou primeiro com Charpentier, então com o primeiro gol em b de Clima em Cicerelli.

18h Parma, que encontra continuidade após a vitória obtida no Estádio Cittadella: no Estádio Ennio Tardini, está outro jogador veneziano, Vicenza graças ao segundo gol consecutivo do talento polonês nascido em 2000 Benedichak, Embora os tintos sejam da Brunetta e do Di Pardo. Ao mesmo tempo, os líderes Pisa Empate 1-1 contra Ascoli continua em primeiro lugar após os gols de Masucci e Dionysi, e a Pordenone, na última classificação, a ambição parou em 2-2 Cremoneense, com o gol de Camporese, Zanimachia, Strizolo e Zmarini.