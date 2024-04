Copa do Mundo 2030, missão oficial para Marrocos, Espanha e Portugal. Mas também será disputado na América do Sul

A Copa do Mundo de 2030 será realizada em Marrocos, Espanha e Portugal, e será realizada em seis países e três continentes. O anúncio, que já circula há algum tempo, veio diretamente do Norte de África: “O Comité Executivo da FIFA aprova por unanimidade a candidatura Marrocos-Espanha-Portugal como único candidato para organizar o Campeonato do Mundo FIFA de 2030”, escreveu Rabat. Mohammed VI, rei de Marrocos, num comunicado publicado pela Maghreb Arab Press.

Ao mesmo tempo, a FIFA explicou que o executivo formalizou a candidatura individual dos três países, mas confirmou que como 2030 é o centenário (no Uruguai pela primeira vez, em 1930), será organizada uma cerimónia comemorativa em Montevidéu e três as partidas serão realizadas na Argentina, Uruguai e Paraguai. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, explicou: “Num mundo dividido, o futebol une”, sublinhando que a decisão leva a jogar em seis países em três continentes diferentes.

O Presidente da Federação Marroquina de Futebol, Fawzi Lakjaa, que falou sobre a oportunidade única, juntamente com os seus homólogos Gomez e Gomez, comentou: “Estamos prontos para apresentar uma nomeação que fará história e elevará a organização do evento a um nível sem precedentes nível.” Rocha.

“Cada um dos nossos países traz consigo uma tradição futebolística vibrante e uma capacidade de inovação que deixará a sua marca no futuro da competição”, disse Fernando Gomez.

Opinião compartilhada pelo presidente da Federação Espanhola de Futebol, Pedro Rocha, que está convencido de que trazer a Copa do Mundo de volta ao seu país depois de quase cinquenta anos criará, com a contribuição dos outros dois países organizadores, a melhor edição do torneio sempre.