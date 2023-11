Fórmula 1: Um buraco alto em Las Vegas danifica carros, destruindo a Ferrari de Sainz – Fórmula 1

Uma tampa alta custaria caro à Ferrari de Carlos Sainz, não apenas do ponto de vista esportivo, mas também do ponto de vista econômico. O espetacular evento não programado na primeira sessão de treinos livres do GP de Las Vegas que destruiu o piso da Ferrari espanhola não só forçaria Sainz a largar dez posições atrás, mas também causaria danos superiores a US$ 1 milhão devido a todo o seu chassi, motor e bateria. sendo danificado. Um problema para Ferrari e Sainz que o fará subir na classificação especial que diz respeito ao valor faturado às oficinas das várias equipas por culpa dos seus pilotos, incluindo acidentes, asas quebradas e cones de nariz. Neste ranking individual atualizado após o Grande Prêmio de Cingapura vencido por Carlos Sainz Ferrari, descobrimos que os pilotos de Maranello tiveram um impacto significativo no orçamento da oficina do Cavalo Rampante. No ranking dos “mais prejudiciais” da Fórmula 1 está Logan Sargeant, que vê dia após dia, corrida após corrida, seu futuro na Williams cada vez mais em risco. Sainz – de acordo com as últimas estimativas publicadas nas redes sociais – ocupa atualmente o sexto lugar com compensações superiores a um milhão e meio de dólares, e o que aconteceu em Las Vegas certamente o fará ocupar a posição.

“Esta situação é simplesmente inaceitável.” Depois que o Treino Livre 1 foi interrompido devido a uma tampa de bueiro alta que danificou seriamente a Ferrari de Sainz, o chefe da equipe de Maranello, Frederic Vasseur, ficou furioso: “A colisão danificou todo o monocoque, o motor e a bateria. “Não acho que Sainz participará do FP2.”

Quanto à extensão dos danos, passar por cima do bueiro forçou a Ferrari a substituir a célula de escape, o motor, a bateria e a unidade de controle do SF-23 de Sainz. Mesmo nos Alpes, em Esteban Ocon, tivemos que intervir e substituir a célula de sobrevivência.

Las Vegas: Bueiro danificado 1 assento, treino livre 1 dura 9 minutos



O fim de semana da Fórmula 1 em Las Vegas começou mal, com o primeiro treino livre durando apenas 9 minutos devido ao levantamento de uma tampa de bueiro no circuito de rua, danificando vários carros. A Ferrari de Carlos Sainz pagou o preço final quando bateu no bueiro elevado, destruindo a parte inferior do carro. A sessão foi interrompida enquanto ainda estavam a ser feitos trabalhos na pista para a tornar segura e a segunda sessão, que deveria começar às 9h00, hora italiana, foi adiada. Ainda não há anúncio oficial da FIA, mas caminhamos para o reinício no dia 11/11h30 com uma hora e meia de Treino Livre 2 para compensar o tempo perdido na primeira volta.

