Judoca e Francesco Cargnelotti bronze em -66kg no Campeonato Europeu Sub-23 em Potsdam

O pódio chega imediatamente para a Itália no Campeonato Europeu de Judô Sub-23. Em um tatame Barragem traseiraem AlemanhaEle era Francesco Cargnilotti Para obter bronze Na categoria -66 kg. A medalha teria sido de qualquer maneira tricolor porque foi resultado da comparação com o outro jogador italiano Marco Valério Feliziani. O dia 1 não começou da melhor maneira devido a exceções antes de começar Giulia Italia Di Luca e Sarah Liciani.

Cargnilotti, na MBS Arena em Potsdam, derrotou o azerbaijano Jassim Valizadeh E ucraniano Mikita Holoborodko. Depois de ser derrotado pela Letônia Anthony DeAngelisconseguiu derrotar Feliziani, que também foi herói de uma boa série cheia de sucessos contra o lituano Nasrullah Rakhmonovpolimento Piotr Zender E alemão Patrick Weisser. Diante deste último adversário, o judoca italiano foi obrigado a se render ao que mais tarde conquistou o título, o moldavo. Radu Izvorino.

As demais atletas locais estão na categoria feminina até 48 kg Sofia Mazzola Ela ficou em sétimo lugar graças à vitória sobre a Sérvia Nevena MilićO que foi seguido por reveses contra os tchecos Teresa Bodnarova E português Raquel Brito. Pietro Andreini Ele perdeu no segundo round da categoria até 60 kg para o ucraniano Nazar Veskovenquanto Francisco Sambinovenceu o alemão Maximiliano StandkeRenda-se ao espanhol Luís Barroso López.

Com -73 kg Luigi Centracchio Foi o protagonista do início da aviação com a dupla ministerial sobre a Noruega Gustave Bruvold E vitória sobre o sérvio Bogdan Veljkovic, Mas então ele levantou a bandeira branca contra os georgianos Koki Kapanadze. Pouca sorte para Carlota avançou No peso de -57 kg, foi derrotado pela Ucrânia Inna Shinkarenkoe para Sarah Corbo Que se impôs ao Kosovo Débora Jakova Com -63 kg ela foi eliminada pelos holandeses Camille Nelbat.

