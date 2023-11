Basquete, Liga Europa: Panathinaikos-Virtus 90-76 – La Gazzetta dello Sport

O Virtus luta e faz uma grande partida, mas rende-se ao Panathinaikos no inferno do Estádio Oka. A equipe do Banshee sofre com a preparação física da seleção grega, mas está sempre presente na partida apesar do clima acirrado. Apesar de um terceiro quarto perfeito, um Belinelli superlativo e um +5 a dez minutos do final, o Bologna caiu sob os golpes de Mitoglou e da fisicalidade de Lesueur. A torcida pressiona Bana para retornar e o time Ataman vence por 90 a 76: terceira derrota do Virtus na Euroliga.

Sofrimento e clareza – O início da partida foi muito rápido: ambas as equipes criaram vantagem nos primeiros segundos e encontraram facilmente o caminho para a cesta. Depois de alguns minutos, a intensidade do Panathinaikos aumenta ainda mais e o Virtus tem dificuldade: 5 viradas e muitos três pontos forçados. Mas os gregos não conseguiram escapar e o primeiro quarto terminou com o placar de 21 a 15. O técnico Ataman faz pleno uso do seu elenco: a fisicalidade de Balserowski, a capacidade de gol de Mitoglou e a influência de Nunn nos dois tempos do campo dão ao Pana +8, mas o Bologna continua em jogo. Banshee também desenha bem no banco: Smith e Abbas se seguram, Lundberg se afirma em excelente momento, mas foi o duelo entre Belinelli e Shengelia que manteve Virtus em contato, que apesar de 3/12 do arco (8/29 no final da corrida) entrou no intervalo com vantagem de apenas três pontos (45-42).

Lacuna física – No terceiro quarto, o jogo fica absolutamente incrível: as jogadas ficam ótimas dos dois lados da quadra e a torcida fica extremamente barulhenta. O Virtus é uma equipe forte e focada comandada por Marco Belinelli, que chegou aos 20 gols ao marcar três hat-tricks apenas no terceiro período. Toko Shengelia está sempre limpo perto da borda e o Bologna consegue vários pontos nos contra-ataques, mas um hat-trick de Veldosa no final mantém Pana a um ponto. O quarto período começa com Virtus vencendo por 5 a 0, mas Grigonis e Mitoglou empatam o placar, fazendo com que a OAKA Arena exploda e forçando um tempo limite para Banshee. Cinco pontos consecutivos de Lesueur empurraram Pana para a frente num ambiente infernal: a fisicalidade do francês é imparável e o Bolonha paga o preço de numerosos erros (expulsão de Belinelli e Pagula) e do cansaço no final de um jogo exaustivo. O selvagem Mitoglou (dobro de 24 pontos e 10 rebotes) levou a seleção grega a +14 e fechou a partida: um quarto período devastador deu ao Panathinaikos a quinta vitória na Euroliga. READ Triatlo, evento-teste olímpico de Paris 2023: Michelle Sarzella tem 16 anos, Alex Ye vence

Panathinaikos: Mitoglu 24, meio-dia 11, Slokas 11

Virtus Bolonha: Belinelli 20, Shengelia 17, Hackett 7

