Os quatro nomes estão na mira

Bolonha – Alejo Velez está no topo da lista de favoritos do Bologna, mas só em meados de dezembro os homens da área técnica Giovanni Sartori, Marco Di Vaio e o próprio Thiago Motta saberão se este argentino de 2003 pode se tornar jogador ou não. Solução concreta Quando o mercado reabrir em janeiro. Dentro de um mês, sim, não antes, porque só então o técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, informará ao Bologna se o clube inglês está pronto para vender ou não. Vélez Com a fórmula do empréstimo para lhe permitir jogar com maior continuidade, visto que atualmente não encontra espaços, e é isso que o deixa triste, apesar da presença na Premier League inglesa. Por que se preocupar? jovem argentino É preciso sublinhar a felicidade que sentiu quando pôde desembarcar em Bolonha, depois de ter sentido durante vários meses a grande estima que o governo de Rossoblu tinha por ele, mas é preciso dizer também que Sartori quer agarrar Tottenham Pelo menos o direito à redenção, mesmo que isso acabasse inevitavelmente por ser elevado em termos de números, digamos 13 a 15 milhões de euros. Esse é aproximadamente o valor que o clube inglês pagou para trazê-lo para a Inglaterra.

Bolonha, uma visão de Vélez

Vamos relembrar o que aconteceu entre maio e junho do ano passado, só para ressaltar como o Bologna conseguiu primeiro o atacante argentino: Sartori o contratou com Rosario Central por 9 milhões de euros Ele já acertou tudo até com seu agente, e praticamente só falta para isso se oficializar é a certeza sobre a passagem de Marco Arnautovic Para Milão. Então Paolo pulou Maldini e Frederic Massara, Arnautović permaneceu em Bolonha e como resultado os chefes do Rossoblu foram forçados a abandonar o Vélez. Por que o Bologna não voltou para o argentino após a saída de Arnautovic para o Inter? Por que Enquanto isso, os Phillies foram comprados pelos Spurs, é isso. Enquanto esperam para saber como vai terminar este processo do Vélez (com o seu agente, os patrões do Bolonha continuam a falar por videochamada quase todos os dias) imagine se Sartori e Di Vaio não estivessem também a trabalhar nos processos de outras formas, com medo de acabar de mãos vazias em janeiro. Não é por acaso que eles estão começando a testar as águas novamente com o Sevilla Rava MirJá estava negociado no final de agosto: o avançado disse sim ao Bologna mas o clube espanhol não lhe deu, não tendo conseguido encontrar um substituto. No último dia de mercado Sevilha Ele também reservou o mesmo tratamento para o Milan, que depois optou por Jovic.

Bolonha, Poznik e Tony Martinez estão na mira

Mas o interesse do Bolonha não se fica por Rafa Mir, já que nas últimas semanas também descobriu dois registos interessantes no campeonato português: o primeiro é Jovem jogador eslovaco do Boavista Robert Poznik, de 23 anos, é semelhante aos seus outros alvos, tanto do ponto de vista físico quanto técnico. O segundo é Toni Martinez, jogador do Porto, é um avançado espanhol de 26 anosQue também tem experiência importante em copas europeias. O clube português pede cerca de 12 milhões de euros e são números que Joey Saputo também deve aceitar, tendo em conta o quão pesado é o mês de janeiro, já que Martinez não é um jogador de primeira linha. Alguns esclarecimentos são necessários nesta fase: Bologna decidiu adicionar outro atacante ao time (que compete com Zirkzee) para elevar ainda mais a fasquia. Para Van Hooydonk, é o jovem holandês quem decidirá o seu futuro. O que significa que se quiser competir em Bolonha pode ficar, por outro lado, se preferir ir jogar de forma mais consistente pedirá para ser vendido.